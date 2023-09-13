Фитнес-эксперт раскрыла способ накачать пресс для ленивых

Специалист посоветовала делать скручивания по 20 раз в 3 подхода. «Поднимаем верхнюю часть корпуса из положения лежа, держа руки за головой, ноги зафиксированы горизонтально. При подъеме тела — выдох, при распрямлении — вдох», — описала она правильную технику выполнения упражнения.

Также она предложила усложненный вариант — подъем корпуса с небольшими скручиваниями. Для этого нужно сначала касаться левым локтем правого колена, а после — правым локтем левого колена. Она отметила, что самые ленивые могут выполнять упражнение, не вставая с дивана, однако лучше заниматься на коврике.