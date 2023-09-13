Женщина похудела на 25 килограммов после родов и раскрыла секрет успеха

Журналистка из Индии рассказала, что за пять месяцев после родов ей удалось похудеть на 25 килограммов. Свой секрет она раскрыла в беседе с изданием The Times of India.

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За время беременности 32-летняя Крити Сонали из города Бангалор, штат Карнатака, сильно поправилась — ее вес достиг 100 килограммов. Кроме того, после появления на свет ребенка Крити долго страдала от послеродовой депрессии. Первые попытки сбросить вес оказались безуспешными. Переломный момент наступил в апреле 2021 года, когда она заразилась COVID-19.

«Это заставило меня осознать, что о здоровье нужно серьезно заботиться», — вспоминает Сонали.

Она нашла в интернете тренера, который помог ей подобрать новую диету. Женщина начала завтракать салатом, смузи, орехами и яйцами, на обед съедала приготовленные дома овощи, а ужинала супами или овощными блюдами с протеиновым коктейлем. Сонали утверждает, что сбросила большую часть веса именно благодаря изменению рациона.

Женщина также занималась силовыми тренировками в спортзале, однако делала это лишь в тех случаях, когда позволял рабочий график. В итоге за пять месяцев индианке удалось сократить послеродовой вес на четверть и стать намного сильнее.

Она считает, что питаться правильно и в нужное время — это главное при похудении.

«Важно сосредоточиться на улучшении здоровья, а не наборе или потере веса, — утверждает Сонали. — Не у всех полных людей есть проблемы со здоровьем, но и не все худые находятся в отличной форме».