«Похудела на 5 кг за 7 дней и заработала гастрит» — личный опыт нелюбви к своему телу

Героиня истории отказалась от еды ради фигуры мечты, но столкнулась с серьёзными последствиями.

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В молодости случайно наткнулась на интересную методику питания и решила попробовать её. В то время мой вес составлял 51 кг при росте 168 см.

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Основная концепция этой диеты заключается в ограничении приёма пищи до жидкостей, исключая твёрдую еду. В течение недели питалась только только водой, кофе, зелёным чаем, немного разбавляя рацион молочными коктейлями, свежевыжатым соком и бульоном супа.

Было непросто. Во-первых, мои родители не одобряли подобного рода эксперименты со здоровьем, и я была вынуждена сохранять тайну о своих новых диетах и притворяться, что ем нормально. Во-вторых, в течение этих дней чувствовала себя плохо. Была слабость, падала в обмороки несколько раз, но меня это не сильно тревожило, так как ранее был опыт с диетами. Поэтому продолжила придерживаться выбранного питания.

Каждый день мой вес уменьшался, начала замечать выступающие кости и видимые контуры тела. Каждое утро с нетерпением становилась на весы, надеясь увидеть заветную цифру. В моих мечтах мой идеальный вес был 42 кг.

Очень часто хотела сорваться и пойти поесть какой-нибудь запрещёнки, но держалась изо всех сил.

И вот по истечении семи дней цифра на весах достигла 46 кг. Я похудела на 5 кг за семь дней и была несказанно счастлива этому! Далее потихоньку стала выходить из жёсткой диеты, начала есть мягкую, пюрированную пищу.

Постепенно вернулась к обычной лёгкой и твёрдой и молочной пище. Планировала уже следующую диету и находила единомышленниц, так, часто мы худели вместе, чтобы оставаться начеку и поддерживать друг друга.

Но позже обнаружилась и обратная сторона медали, которая не радовала. За такой эксперимент я поплатилась своим здоровьем — физическим и психическим. У меня обострились проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), неделю спустя я уже лежала в больнице с острым гастритом.

Психическое здоровье тоже пошатнулось. Когда я вернулась к привычному питанию, восстановился и вес, мне было тяжело видеть увеличивающиеся цифры на весах, а внутри было чувство вины за каждый съеденный кусочек.

Сейчас понимаю, что для подростковой нестабильной психики такие эксперименты опасны. Они приводят к серьёзным последствиям в виде нездоровой самооценки, самобичевания, к постоянному чувству вины за еду. Чтобы избавиться от этого полностью, нужно очень много усилий и времени.

С тех пор осторожно подходила к выбору диет, а вскоре и вовсе оставила идею о похудении, однако это далось мне нелегко. Было очень трудно вернуться к здоровым отношениям с едой после строгих диет. И лишь недавно смогла в полной мере избавиться от чувства вины за съеденную пищу.

Это был особый этап, который научил меня важному. Сейчас мне 24 года, я вегетарианка, ем вкусную и здоровую пищу, вешу 52 кг, люблю морепродукты и очень довольна своим здоровьем и телом!

Мнение врача

Таким образом, голодание может быть одним из факторов, приводящих к обострению гастрита у людей, уже страдающих этим заболеванием.

Важно отметить, что существует разница между долгосрочным недоеданием и контролируемым недельным голоданием с целью очищения организма или диеты. В таких случаях при соблюдении рекомендаций специалистов и умеренном подходе ограничения в питании могут быть не только безопасными, но и полезными для организма. Но только под контролем специалиста.