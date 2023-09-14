Ест и не толстеет: в чем секрет этих счастливчиков
Диетологи считают, что нам не стоит им завидовать.
Наверняка у вас есть подруга или знакомая, которая может вообще не думать о калориях, при этом ее фигура остается предметом зависти всего вашего окружения. Но специалисты предупреждают — не все так здорово, как вам может показаться. У человека могут быть проблемы со здоровьем, о которых даже он сам может не догадываться.
Повышенный кортизол
Одна из популярных причин, почему вес не увеличивается, даже если человек питается очень хорошо, — повышенный уровень кортизола. Все знают, что кортизол — гормон стресса, и если человек находится в постоянном стрессе, велика вероятность, что уровень кортизола у него всегда на верхней критической отметке. Часто человек не просто не поправляется, но даже может страдать из-за недостатка веса, что доставляет немалый психологический дискомфорт.
Проблемы с щитовидкой
Активные люди, которые остаются стройными практически всю жизнь, нередко имеют проблемы с щитовидной железой по причине того, что энергии расходуется куда больше, чем поступает «топлива». Эксперты называют это состояние катаболизмом — при поступлении большого количества калорий вес не меняется в большую сторону. Работа щитовидной железы при этом может замедляться или полностью нарушаться.
Повышенный уровень адреналина
И снова мы говорим о суперактивных людях, которые расходуют невероятное количество энергии, при этом повышается давление и частота сердечных сокращений. Когда адреналин находится на верхней отметке, человек может получить за раз двойную дозу калорий, при этом на его весе этот переизбыток никак не скажется. Может показаться, что это невероятно крутая особенность организма, однако специалисты спешат успокоить — повышенный адреналин приводит к раздражительности и бессонице, а эти два состояния могут быть невероятно изматывающими.