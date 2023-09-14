Ест и не толстеет: в чем секрет этих счастливчиков

Диетологи считают, что нам не стоит им завидовать.

© WomanHit.ru

Наверняка у вас есть подруга или знакомая, которая может вообще не думать о калориях, при этом ее фигура остается предметом зависти всего вашего окружения. Но специалисты предупреждают — не все так здорово, как вам может показаться. У человека могут быть проблемы со здоровьем, о которых даже он сам может не догадываться.

Повышенный кортизол

Одна из популярных причин, почему вес не увеличивается, даже если человек питается очень хорошо, — повышенный уровень кортизола. Все знают, что кортизол — гормон стресса, и если человек находится в постоянном стрессе, велика вероятность, что уровень кортизола у него всегда на верхней критической отметке. Часто человек не просто не поправляется, но даже может страдать из-за недостатка веса, что доставляет немалый психологический дискомфорт.

Проблемы с щитовидкой

Активные люди, которые остаются стройными практически всю жизнь, нередко имеют проблемы с щитовидной железой по причине того, что энергии расходуется куда больше, чем поступает «топлива». Эксперты называют это состояние катаболизмом — при поступлении большого количества калорий вес не меняется в большую сторону. Работа щитовидной железы при этом может замедляться или полностью нарушаться.

Повышенный уровень адреналина