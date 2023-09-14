Что будет, если пить мало воды? Печальные последствия описала врач
Диетолог Соломатина: из-за недостатка воды могут образоваться тромбы. Все знают, что пить обычную воду полезно, но не всем известно, какие последствия ждут наш организм, если этой аксиомой пренебрегать. Врач-диетолог Елена Соломатина доходчиво объяснила, зачем пить воду. Если коротко, то без такой подпитки наш организм просто не сможет нормально функционировать.
Что будет, если пить мало воды
Одна из опасностей недостатка воды — риск образования тромбов. Кровь имеет определённую вязкость. Чем меньше мы пьём, тем более густой она становится, пояснила Соломатина. В таких условиях тромбам легче появиться.
Кроме того, слишком вязкая кровь — это лишняя нагрузка на сердце. Густую кровь сложнее протолкнуть, поэтому нашему главному мотору приходится работать с удвоенной силой.
Недостаток воды плохо влияет и на пищеварение. Вода участвует в производстве желудочного сока и ферментов, которые нужны, чтобы пища нормально переваривалась. Когда её мало, желчь становится вязкой, как пластилин, и возрастает риск образования желчных камней.
От нехватки воды страдают и другие жизненно важные органы — к примеру, мочевой пузырь (там могут образоваться камни) и почки.
Вода важна и для опорожнения кишечника. Беда многих пожилых людей — сухой кал, который возникает как раз на фоне нехватки жидкости. Такой кал застаивается в кишечнике, и может произойти интоксикация.
Рекомендация диетолога: если хотите, чтобы все процессы в вашем организме протекали нормально, пейте каждый день чистую воду из расчёта 30 мл на 1 кг веса.
Почему вода может казаться невкусной
Многие и рады бы пить больше воды, но она кажется им невкусной. На вкус воды может повлиять её жёсткость (зависит от содержания калия и магния) или несбалансированный pH (такая вода на вкус будет кислая, горькая или мыльная), рассказала эксперт-биохимик Мария Кулешова.
Ещё у воды бывает металлический привкус. Он возникает из-за повышенной концентрации минералов (например, железа, марганца или меди). Чаще всего виной всему трубы и сантехника, по которым проходит вода.
Землистый или затхлый вкус и запах у воды вызывают органические соединения, в том числе геосмин и метилизоборнеол. Они могут попадать в воду из-за водорослей или разлагающейся растительности.
Запахом тухлого яйца вода из водопровода обязана сероводороду и другим соединениям серы. А запах хлорки появляется из-за того, что в городскую воду хлор добавляют как дезинфицирующее средство.
Как выбрать бутилированную воду
Из-за того, что качество воды из-под крана не всегда вызывает доверие, некоторые закупаются питьевой водой в бутылках. Как выбрать самую качественную?
Замруководителя Роскачества Елена Саратцева посоветовала ориентироваться на слово «природная» на бутылке. Такая вода происходит из природных источников и не прошла дополнительную обработку, изменяющую её природный химический состав.
Кроме того, в бутилированной воде нужно обращать внимание на категорию качества — высшая или первая. Вода первой категории не обладает нужным набором микроэлементов, в отличие от воды высшей категории, отметила эксперт.