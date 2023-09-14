Похудеть с помощью остеопатии — это реально? Врач развеяла миф

Врач Кашух: остеопатия и иглоукалывание не помогают похудеть. Избавление от лишних килограммов — заветная мечта многих людей. Не все готовы отказаться от привычного образа жизни и следить за питанием, поэтому многие ищут альтернативные способы похудеть. Одни из самых распространённых — иглоукалывание и остеопатия. И вот почему полагаться на них не стоит.

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Остеопатия: можно ли похудеть с её помощью

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Как объяснила «Доктору Питеру» врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, остеопатию можно отнести к разновидностям альтернативной медицины.

Её адепты считают, что организм в нормальном состоянии может исцеляться сам, но бывают сбои, из-за которых этот процесс нарушается. Конкретные болезни остеопаты не лечат, но помогают вернуть тело к равновесию, воздействуя на суставы, мышцы и кости. Считается, что всё это даже может помочь улучшить метаболизм и пищеварение.

Врач подчеркнула: доказательств эффективности остеопатии в плане похудения не существует.

Помогает ли иглоукалывание похудеть

Другая известная методика — иглоукалывание — относится к восточной медицине. Её применяют для лечения самых разных болячек. Предполагается, что иглы, введённые в особые точки на теле, улучшают кровообращение, снимают воспаление и боли, а также восстанавливают баланс энергий в организме.

Кроме того, сторонники этой методики полагают, что иглы можно воткнуть в так называемые точки контроля аппетита, и тогда человек будет меньше есть, а обмен веществ организма ускорится.

Екатерина Кашух уверена, что в случае иглоукалывания больше работает эффект плацебо. Эффективность метода не доказана, и ни один нутрициолог или диетолог его пациенту не посоветует.

Помогает ли похудеть психотерапия

Некоторые люди ради похудения готовы сходить к психотерапевту, будучи уверенными, что им как следует прочистят мозги и настроят их на нужный лад.

Работает это не совсем так, но психотерапия действительно может помочь. Человеку рассказывают, как справиться с поведенческими, эмоциональными и психологическими проблемами. Иногда выписывают лекарства при необходимости.

Если пациент страдает от эмоционального переедания, терапия может подсказать его причину и научить справляться с чувствами не прибегая к еде.

Но в любом случае: даже если убрать психологические барьеры, худеть всё равно придётся на правильном питании с добавлением физической активности. По-другому, увы, никак.

Какие продукты мешают похудеть

Кстати, раз уж зашла речь о правильном питании, то стоит иметь в виду, какие продукты стоит убрать из рациона или ограничить в употреблении. В основном это всякие жирные и сладкие штуки: