«Похудела, но облысела»: истории людей, которые сбросили вес, навредив себе

В преддверии Дня худеющих — праздника, который привлекает внимание к проблеме лишнего веса, а также последствиям необдуманных диет, — пять героев рассказали «Газете.Ru» о том, на каких опасных диетах они сидели, а два врача-эндокринолога прокомментировали их выбор и последствия для организма.

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«Убедили, что беременным можно худеть на соках»

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Соковая диета — предполагает полный отказ от пищи и употребление натуральных высококонцентрированных соков в течение короткого срока (как правило, трех дней). На упаковке сока производители уверяют, что за несколько дней можно не только очистить организм от шлаков, но и похудеть на пару килограммов.

Мария из Рязани в группе города во «Вконтакте» увидела рекламу про диету «на соках». Система похудения предлагала три разгрузочных дня.

«В тот момент я была беременна, срок был примерно 22 недели. Набирала вес быстро, пыталась контролировать питание, но это не помогало — вот и решила попробовать соки. С врачом по поводу диеты не консультировалась, однако связалась с производителем, и он убедил меня, что беременным такие соки не просто разрешены, но необходимы — ведь в них много витаминов. Никаких прикрепленных исследований он не предоставил, однако показал отзывы беременных женщин, которые пили соки, не прибавляли в весе и были счастливы», — делится девушка.

У девушки никогда не было проблем с ЖКТ, однако в первый же день этой диеты у нее начались проблемы с кишечником: живот сковала резкая боль, она не могла сходить в туалет. Написала производителю — тот сказал, что это нормальное явление, так проявляют себя «шлаки».

По словам Марии, продержаться на детокс-диете соками она смогла лишь до вечера первого дня. Как только девушка поела, резкая боль в кишечнике исчезла.

Соковая диета может показаться привлекательной, однако беременным женщинам крайне важно получать все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья и развития плода. Соки, даже натуральные, могут содержать слишком много сахаров и снижать поступление необходимых макро- и микроэлементов, таких как белок, жир, кальций и железо. Кроме того, полное отсутствие твердой пищи может привести к недостатку клетчатки, что может вызвать проблемы с ЖКТ, как в данном случае. Перед принятием решения о диете во время беременности рекомендуется обратиться к квалифицированному врачу-эндокринологу, диетологу, а также проконсультироваться с лечащим врачом. Они могут предложить индивидуальные рекомендации, учитывая состояние здоровья и потребности организма. Важно придерживаться доказательных подходов к питанию в этот период, чтобы обеспечить наилучшее здоровье матери и плода.

Альбина Комиссарова – врач – эндокринолог, диетолог

«Скручивало так, что не мог встать с кровати»

«Голодал в течение двух недель. 20 часов голода — четыре часа питания. Как правило, рацион был из легких продуктов — ел фрукты, овощи, яйца, рыбу. Похудел на такой диете на 10 кг, но потом пошел откат по весу — как только начал «нормально питаться», вернулись семь килограммов», — рассказывает нам Андрей из Москвы.

На 11-й день голодной диеты Андрей стал замечать сильные боли в правом подреберье из-за долгих перерывов между приемами пищи.

«Порой скручивало так, что не мог встать с кровати», — рассказывал мужчина.

Прекратив диету, Андрей обратился к гастроэнтерологу. Исследования показали, что у него дискинезия желчевыводящих путей, поэтому есть надо каждые три часа, иначе желчь будет забрасываться в желудок и приводить к постоянным болям.

Эволюционно наш организм запрограммирован обеспечить выживание в условиях голода и различных катаклизмов. Наш мозг не знает, что мы «сели на диету», поэтому реагирует на голодание так же, как на конец света — начинает запасать энергию. В этом одна из причин обратного набора веса в том числе после интервального голодания. Еще одно объяснение этого — так называемая «теория липостата», т.е. постоянство жировой ткани в организме. К тому же, ограничительное поведение в случае нашего пациента (строгое ограничение часов приема пищи и достаточно однообразный рацион), как видим, привело к нарушениям работы желчного пузыря. Следует отметить и то, что интервальное голодание, видимо, было выбором самого пациента: он не был обследован и не получил консультацию грамотного врача. И еще один момент: что наш пациент подразумевает под понятием «начал нормально питаться»? Возможно, его привычный рацион был несбалансирован, с избыточным потреблением калорийных продуктов? Возвращение к такому питанию тоже способствовало быстрому набору массы тела.

Лариса Рогова – врач-эндокринолог, диетолог, ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

«Врачи посмотрели на мои анализы и ахнули!»

Некоторые люди используют мочегонные и слабительные препараты в качестве средств для похудения. Однако благодаря этим препаратам из организма уходит не жир, а вода, белки, соли, минералы, витамины.

Так случилось с Ольгой из Новосибирска, которая долгое время принимала лекарства, не предназначенные для похудения. В результате женщина пожалела об этом.

«Да, я сбросила вес с 86 до 72 килограммов, но чувствовала себя отвратительно — практически облысела, кожа приобрела серый оттенок, под глазами появились синяки. Бросила слабительные после диспансеризации на работе — врачи посмотрели на мои анализы и ахнули! Испугали плохой кардиограммой, анемией (уменьшение эритроцитов и гемоглобина в крови. — «Газета.Ru»)», — рассказывает Ольга.

Данный способ похудения дает только кратковременный эффект, но в результате здоровье ухудшается, организм теряет электролиты и микроэлементы из-за отсутствия разнообразного питания и воздействия на организм таблеток. Кроме того, при применении медицинских препаратов не ведется работа над питанием, пищевым поведением, человек «не учится есть», что приводит к набору веса после отмены таблеток, а затем при дальнейших попытках здоровым способом снизить вес, процесс похудения может замедляться.

Альбина Комиссарова – врач – эндокринолог, диетолог

«Получила сильную аллергию»

Популярные препараты для снижения аппетита, вроде саксенды, являются аналогом глюкагоноподобного пептида-1 — гормона, который вырабатывается в тонком кишечнике. Подобные лекарства выписываются эндокринологом для людей с проблемой лишнего веса.

Екатерина из Можайска делала инъекции саксенды несколько дней, но потом у нее началась сыпь по всему телу.

«Я не знала о побочных эффектах лекарства. После появления зуда, отменила саксенду. Жалко не только здоровья, но и потраченных денег. Получается, что вместо новой фигуры я получила аллергию. Теперь пытаюсь продать остатки препарата в интернете», — поделилась девушка.

Препарат саксенда можно принимать только после назначения врача и под его чутким наблюдением, так как важно контролировать самочувствие и реакцию организма. Если вы заметили нежелательную реакцию на препарат, сразу же обратитесь к врачу для выяснения причины и построения дальнейшего плана лечения. Однако если есть возможность обойтись без лекарств при похудении, сделайте упор на физическую активность, сбалансированный рацион и пищевое поведение. Это даст долгосрочный эффект при похудении.

Альбина Комиссарова – врач – эндокринолог, диетолог

«Упала в обморок прямо на работе»

Порошковые коктейли для похудения, как правило, известны благодаря рекламе с медийными персонами. В составе таких напитков много углеводов и сахарозаменителей, и часто покупатели не сразу замечают эффект.

Например, Вера из Владимира принимала порошковый напиток по инструкции — один коктейль в день плюс одна порция овощей. Так продолжалось на протяжении трех недель.

«Что же я получила? Во-первых, я ни на грамм не похудела. Во-вторых, появилась жуткая слабость, головокружение, однажды я упала в обморок прямо на работе. Я с трудом восстановила здоровье. Теперь в чудеса не верю — похудеть можно только с помощью правильного питания и спорта», — говорит девушка.

По данным исследований, злоупотребление некоторыми подсластителями негативно влияет на почки, а в перспективе может привести к увеличению веса, повышению артериального давления, риску развития диабета второго типа, метаболического синдрома, сердечных приступов и инсульта. Ряд исследователей утверждают, что использование подсластителей ведет к неконтролируемому росту аппетита, повышению уровня сахара в крови, угнетающе действует на кишечную микробиоту. Использование «порошка» в сочетании с порцией овощей может приводить к развитию дефицита белка, минералов и витаминов и в итоге – значительному ухудшению самочувствия. Залог успешного снижения, и главное, удержания массы тела — это составленное вместе с врачом-диетологом сбалансированное разнообразное питание и ежедневная физическая активность не менее одного часа в день (наиболее полезны – обычные прогулки).