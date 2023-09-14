Гинеколог: главный фактор риска опущения матки – роды

Гинеколог Гашенко: Главный фактор риска опущения матки – роды
Стать причиной опущения матки, или пролапсом матки, могут роды. При этом неважно, какими они были: долгими и сложными, или, наоборт, стремительными, рассказала в разговоре с «Мослентой» врач акушер-гинеколог «СМ-Клиника» Викториея Гашенко.
«Кроме того, это может случиться, если малыш очень крупный, если роды многоплодные, то есть женщина рожает двойню или тройню, или если у женщины было несколько родов», — объяснила она.
Еще одна причина, по которой может произойти пролапс матки – неудачная гинекологическая операция, дисплазия, повышенное давление в брюшной полости при тяжелых физических нагрузках, частые запоры.
Поэтому этот недуг может наблюдаться не только у женщин в возрасте, но и детородного возраста, отметила гинеколог, хотя уточнила, что возраст, несомненно, имеет значение.