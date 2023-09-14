Опасное межсезонье: четыре приема от осенней хандры

Пока погода радует на солнышком, но скоро зачастят дожди и похолодает. Межсезонье — непростой период для здоровья, как уберечься от болезней и неминуемой осеней хандре?

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Сентябрь пока радует нас теплом, однако впереди нас ждет одно из самых неприятных времен года — межсезонье. Переход из жары в холод всегда не так прост, ведь нам не хочется доставать более теплые вещи, максимально оттягивая летний сезон. А тут и простыть недолго. К тому же начинается сезон простудных и вирусных заболеваний, а еще обостряются хронические недуги.

Самое лучше, что можно для себя сделать в это время года — максимально заботиться о себе. Не ждите, когда хандра накроет вас с головой, да так, что даже не захочется выходить из дома. Лучше начинайте прямо сейчас, пока еще на прилавках много сезонных овощей и фруктов, а воспоминания о летнем отдыхе свежи. Четкий план поможет вам не только поддержать иммунитет и противостоять сезонным инфекциям, но и легко пережить обострение хронических заболеваний, которые большинство из нас уже успели приобрести.

Лучше осенние привычки для заботы о себе

Полноценный сон

В ночное время в организме происходит масса невидимых, но крайне важных для нашего здорового функционирования процессов. Во-первых, качественный сон хорошо влияет на мозг — за 7-8 часов отдыха он успевает очистить накопившиеся за день токсины с помощью спинномозговой жидкости. Если вы спали крайне плохо и мало, этот процесс затормаживается, а мозг начинает работать хуже.

А еще в ночное время в мозге начинается производство целого ряда необходимых гормонов и нейромедиаторов. Именно ночью производится выработка мелатонина — он отвечает за циркадные ритмы, гармонизирует работу щитовидной железы, гормональный фон и укрепляет иммунитет. Еще во сне выделяется гормон роста, а это наша красота и молодость! Мужские и женские половые гормоны тоже максимально вырабатываются в период сна. Хотите заработать сниженную потенцию (для мужчин) или нарушения цикла (для женщин), спите как можно меньше. Да, здоровый секс и репродуктивная система тоже зависят от нашего сна!

В холодное время года уровень энергии и так снижается, поэтому не пренебрегайте вышеизложенными знаниями. Ложитесь спать до 23.00, тогда и утренние пробуждения в темноте будут даваться вам легче. Осень — лучшее время попробовать ароматическое масло лаванды для того, чтобы засыпать быстрее. Проветривание комнаты и приятное белье сделают свое дело. А если у вас нет светонепроницаемых штор, просто купите хорошую маску на глаза.

Пройдите обследование

Если вы давно не были в поликлинике, самое время наведаться: пройти диспансеризацию может каждый. Минимальный набор исследований даст общую картину вашего здоровья, помните, что многие проблемы лучше упредить заранее, чем потом разгребать последствия. Особое внимание стоит уделить такому показателю как витамин D.

Согласно исследованиям, большая часть жителей нашей страны испытывает дефицит витамина D из-за особенностей климатических условий. У нас мало солнечных дней, а еще многие не употребляют достаточное количество продуктов, которые помогут восполнить этот прогормон. И даже после лета и отдыха на солнце, этот показатель в крови может быть снижен.

Если вы никогда не сдавали анализ на витамин D, самое время это сделать. Возможно, аргументом в эту пользу станут некоторые исследования, например, те, у кого уровень витамина D в норме, легче переносят коронавирус, чем та группа людей, у которой наблюдается снижение его уровня. Не переживайте, если у вас обнаружится дефицит, его легко восполнить в том числе и с помощью добавок, тут четкие рекомендации по форме и дозировке даст врач. Профилактической дозировкой принято считать 1000-2000 МЕ для взрослого человека.

Балуйте и радуйте себя

В холодное время года нам нужно больше внимания, душевных разговоров и объятий. Смотрим первый пункт про сон и думаем: а довольны ли мы нашими интимными отношениями? Может, наступившая осень — самое время привнести в любовные игры перчинки? Ароматические свечи — пачули, бергамот, ладан — помогут создать в спальне романтическую обстановку, а объятия любимого человека добавят гормонов радости, которых всем нам будет не хватать в ближайшие месяцы.

Также отличным способом побаловать себя станет массаж, расслабляющие процедуры в СПА, баня и другие подобные процедуры. А еще не забывайте про приятную одежду. Если вы кинестетик, одежда должна быть максимально приятной к телу. Кстати, яркие краски в образе не помешают — достаньте красную помаду, контрастный шарф или оригинальную крупную брошь. Почему бы не сейчас?

Составьте план развлечений

Вряд ли мы будем в ближайшие восемь-девять месяцев проводить на воздухе столько же времени, сколько весной и летом, поэтому просто принимаем тот факт, что ярких красок и солнечного света нам будет не хватать. Что можно сделать? Запланировать развлечения в помещении. Какие? Театр, экскурсии, выставки, концерты, поездки в какие-то соседние города, встречи с друзьями или подругами за воскресным завтраком (а почему бы и не ввести такую традицию?). Отличная идея — книжный клуб, соберитесь со знакомыми для совместного чтения интересных книг и просмотра фильмов.

Также можно записать на курсы или мастер-классы по кулинарии, рисованию, чтению стихов или вокалу. Любая деятельность, которая доставит вам радость, будет на пользу. Только важно прислушаться к рекомендации и как следует все запланировать. Тогда есть шанс, что из 100% планов хотя бы половина состоится. А это реальный успех!

Безусловно, нельзя забывать о принципах правильного питания: соблюдайте режим, не пренебрегайте белком и снизьте количество простых углеводов. Все эти рекомендации в комплексе сделают вашу осень и зиму яркими и насыщенными. А еще вы точно не будете заедать хандру, ведь радости в жизни будет достаточно.