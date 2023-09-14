В какой позе полезно спать: отвечает терапевт

Наверное, у каждого есть любимая поза для сна. Какое положение принесет вред телу, а какое – пользу, уточнила врач-терапевт Елена Климовская.

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«Большую часть времени вы неосознанно принимаете положение, которое кажется наиболее удобным. Но это ошибка, которую вы не должны совершать. Особенно быстро страдает от неправильной осанки спина – в том числе и во время сна», – отметила врач.

Положение лежа на спине

Это лучшее и самое здоровое положение для сна. Если матрас достаточно жесткий, то тело лучше всего расслабится ночью. Климовская отмечает, что в течение дня позвоночник обычно сильно искривляется из-за того, что мы много сидим и слишком мало двигаемся.

Когда человек спит на спине, то форма спины автоматически разгружается и выпрямляется. Лучше всего для сна выбирать плоскую подушку.

Лежа на боку

В этом случае у человека будет большая нагрузка на плечи. Однако почти 70 % людей спят на боку. Одностороннее напряжение приводит к защемлению нервов и кровеносных сосудов руки во время сна. Если человек спит на боку, то могут пострадать бедра, колени и шея.

Положение эмбриона

Этой позы для сна лучше избегать. В этой позе подтягиваются колени и голова поворачивается к груди. Позвоночник сильно изогнут.

Лежа на животе

В целом такая поза полезна для противодействия сильной S-образной форме позвоночника. Однако в таком положении шея теряет силу. Если эта ваша любимая поза, то лучше всего, чтобы подушка не была слишком высокой, передает МедикФорум.