Врачи рассказали, почему кормление грудью не уменьшает риск повторной беременности
Во время грудного вскармливания в организме женщины синтезируются гормоны, угнетающие репродуктивную функцию. Обычно этот период начинается сразу после родов и длится до тех пор, пока молоко не перестаёт выделяться. Существуют, однако, исключения — у 10% женщин репродуктивная функция сохраняется даже в период лактации. Об этом, ссылаясь на врача-гинеколога, репродуктолога Валентину Лапикову, пишет «Почему болит».
«Показательный пример — семьи с детьми погодками. Очередная беременность наступала в тот момент, когда первому малышу было всего 2-3 месяца», — подчеркнула гинеколог Юлия Шарапова.
Молодым мамам стоит придерживаться следующих рекомендаций:
- Кормить ребёнка грудью следует не менее 8 раз в день.
- Максимальный интервал между кормлениями должен составлять 4-5 часов.
- Не стоит раньше времени вводить прикорм, тем самым пропуская естественное кормление.
Если эти требования не выполняются, женщина должна принимать контрацептивы, добавила врач.
Амфетамин, кокаин и почти 2 кг мефедрона: в Москве задержали народную артистку РФ Рамилю Искандер
Звёздного хирурга Хайдарова, который делал операции Славе и Любови Успенской, проверит МВД
«Не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта»: Клишас призвал отзеркалить новые ограничения ЕС