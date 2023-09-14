Во время грудного вскармливания в организме женщины синтезируются гормоны, угнетающие репродуктивную функцию. Обычно этот период начинается сразу после родов и длится до тех пор, пока молоко не перестаёт выделяться. Существуют, однако, исключения — у 10% женщин репродуктивная функция сохраняется даже в период лактации. Об этом, ссылаясь на врача-гинеколога, репродуктолога Валентину Лапикову, пишет «Почему болит».