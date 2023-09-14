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Врачи рассказали, почему кормление грудью не уменьшает риск повторной беременности

Во время грудного вскармливания в организме женщины синтезируются гормоны, угнетающие репродуктивную функцию. Обычно этот период начинается сразу после родов и длится до тех пор, пока молоко не перестаёт выделяться. Существуют, однако, исключения — у 10% женщин репродуктивная функция сохраняется даже в период лактации. Об этом, ссылаясь на врача-гинеколога, репродуктолога Валентину Лапикову, пишет «Почему болит».

«Показательный пример — семьи с детьми погодками. Очередная беременность наступала в тот момент, когда первому малышу было всего 2-3 месяца», — подчеркнула гинеколог Юлия Шарапова.

Молодым мамам стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • Кормить ребёнка грудью следует не менее 8 раз в день.
  • Максимальный интервал между кормлениями должен составлять 4-5 часов.
  • Не стоит раньше времени вводить прикорм, тем самым пропуская естественное кормление.

Если эти требования не выполняются, женщина должна принимать контрацептивы, добавила врач.