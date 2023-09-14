Врач Иванов: самым теплым местом в доме должна быть ванная комната

Существует единый температурный стандарт для всех жилых помещений — 20–22 градуса тепла. Однако на самом деле в разных комнатах в квартире должна быть своя атмосфера.

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Какая температура должна быть в квартире, рассказал врач-дерматовенеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

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Какая температура должна быть в каждой комнате

Самым холодным местом в квартире, по словам Иванова, должна быть кухня. В идеале там нужно поддерживать температуру в районе 17–18 градусов. Дело в том, что при приготовлении пищи и так вырабатывается много тепла. Так что вы точно не замёрзнете, но и не перегреетесь. Чуть теплее должно быть в спальне. Для этой комнаты идеальна температура в 18–20 градусов. Как объяснил врач, при таком температурном режиме сон будет более крепким и здоровым. Температура в гостиной и детской должна укладываться в стандарт — до 22 градусов. Самое же тёплое место в доме — это ванная комната. Там должно быть 24–26 градусов. Всё потому, что в ванной почти всегда очень влажно. Если температура в помещении будет слишком низкая, может создаться ощущение сырости и промозглости, пояснил Иванов.

Самая комфортная температура воздуха для человека

Нормальная температура тела — 36,6. По идее, чтобы на улице мы чувствовали себя комфортно, воздух должен прогреваться до таких же значений. Оказывается, это работает совсем не так. Идеальная температура окружающей среды для тела — 18–25 градусов, рассказал кардиолог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Сергей Кадин.

Это важно для сердца: ему удобнее, если температура окружающей среды будет ниже, чем температура тела. Сердце и кровеносные сосуды занимаются терморегуляцией организма, но не на химическом уровне, а на физическом. Горячая кровь несётся по телу, разогревая его. Когда нужно охладиться, сосуды расширяются, кожа краснеет и начинает выделять тепло в окружающую среду, объяснил врач.