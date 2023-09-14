Гастроэнтеролог рассказала, почему не нужно отказываться от завтрака

Великий русский полководец Суворов говорил, что завтрак нужно съесть самому, обед разделить с другом, а ужин отдать врагу. Именно завтрак становится залогом сбалансированного состояния человека на весь день.

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«Дело в том, что в первые часы после сна у человека повышен уровень стресса – кортизол. После еды он снижается, в организме устанавливается баланс», – пояснила врач-гастроэнтеролог Клинического диагностического центра Кристина Алфименкова, которая никому не советует пропускать завтраки.

По ее словам, органы желудочно-кишечного тракта работают в утренние часы особенно эффективно, наиболее активны ферменты.

«Завтраком вы запускаете перистальтику ЖКТ – ритмичные сокращения, способствующие перевариванию пищи и выведению из организма отходов. Стимулируется опорожнение кишечника, снижается риск застоя желчи в желчном пузыре», – уточнила эксперт.

Только в одном случае, как считает гастроэнтеролог, можно не спешить утром с завтраком.

«Если ваш образ жизни включает в себя продолжительный утренний сон и относительно пассивный день, завтрак можно благополучно проспать и начать сразу с обеда», – резюмировала Кристина Алфименкова.