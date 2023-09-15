Какая еда повышает и понижает холестерин

О том, что важно держать под контролем уровень холестерина, известно всем: именно это вещество с годами оседает на стенках сосудов, приводя к их сужению, развитию стенокардии, гипертонии - предвестников инфаркта и инсульта.

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Но проблема в том, что нарушения липидного обмена долгое время себя не проявляют, человек считает, что здоров, и не спешит идти сдавать анализы. Как можно самим заподозрить, что с холестерином есть проблемы, с помощью каких простых мер можно приблизить его показатели к норме?

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На вопросы "Российской газеты" ответил член Российского научного медицинского общества терапевтов, врач-терапевт клиники академика Ройтберга "Медицина" Иршат Аблязов.

Все наслышаны о вреде холестерина. Но, наверное, он зачем-то нужен организму?

Иршат Аблязов: Холестерин входит в состав клеточной стенки в организме всех живых существ, образуя ее структурность и участвуя в транспортировке веществ внутрь клетки и обратно. Холестерин необходим для выработки витамина D, производства надпочечниками различных гормонов (включая кортизол, альдостерон, половые гормоны - эстрогены, прогестерон, тестостерон), желчных кислот. Так что он нашему организму необходим.

Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. За сутки образуется до 2,5 граммов холестерина, а с пищей поступает около 0,5 г.

Многие наслышаны о "хорошем" и "плохом" холестерине. Что это такое?

Иршат Аблязов: На самом деле, холестерин - один, а "плохим" или "хорошим" его делают жиры, белки и другие вещества, которые соединяясь с ним, образуют комплексы, называемые липопротеинами. Именно их состав определяет каким будет холестерин - "плохим"или "хорошим".

В составе липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) холестерин становится "плохим" - именно эта фракция оседает на стенки сосудов, образуя холестериновые бляшки, вызывающие атеросклеротические изменения, нарушая кровообращение и повышая риск ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов.

"Хороший" холестерин (липопротеины высокой плотности - ЛПВП), наоборот, очищает стенки сосудов от холестериновых бляшек и относит холестерин в печень, где он перерабатывается в компоненты желчи.

Какой уровень холестерина считается нормальным?

Иршат Аблязов: Общая норма холестерина может колебаться в диапазоне 3,6-6,8 ммоль/л. Любой его уровень свыше 6 ммоль/л считается повышенным. В таком количестве холестерин представляет угрозу для здоровья, так как может спровоцировать атеросклероз, проще говоря - "закупорить" сосуды, создавая препятствия для тока крови по венам и артериям.

На самом деле в вопросе нормы холестерина много тонкостей, касающихся соотношения "хорошего" и "плохого" холестерина. Об этом лучше всего проконсультироваться индивидуально у лечащего врача.

Но важно знать: повышенное содержание в крови холестерина способствует развитию атеросклеротического поражения стенок сосудов и является одним из факторов риска развития стенокардии, ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, а также нарушения мозгового кровообращения (инсульт) и перемежающейся хромоты.

Что приводит к повышению уровня холестерина?

Иршат Аблязов: В группе риска - женщины, длительно принимающие гормональные контрацептивы и те, что находятся в менопаузе, а также мужчины после 35 лет.

Также за уровнем холестерина нужно следить людям с неблагоприятной наследственностью. Повышается уровень холестерина при некоторых заболеваниях - сахарном диабете, гипотиреозе, ожирении.

Чаще всего высокий уровень холестерина имеет приобретенный характер. Среди главных причин - гиподинамия, курение, злоупотребление жирной пищей животного происхождения и спиртными напитками, недостаточное количество в рационе свежих овощей и фруктов (для взрослого человека оно должно составлять 400 граммов в день), частые стрессовые ситуации.

Сам человек, еще до обследования, может заподозрить, что у него проблемы с липидным обменом?

Иршат Аблязов: Нужно обращать внимание на такие признаки: стенокардия (боли за грудиной) из-за сужения коронарных артерий сердца, боли в ногах при физических нагрузках. Могут также встречаться ксантомы - желтые пятна на коже. Но правильнее всего регулярно сдавать анализ крови (липидный профиль). Анализ по определению общего уровня холестерина входит в ежегодную диспансеризацию.

Можно ли снизить уровень холестерина с помощью правильного питания?

Иршат Аблязов: Да, заняться своим питанием нужно обязательно. Есть продукты, которые повышают уровень холестерина, и их стоит занести в "черный список". Среди них: красное мясо (говядина, телятина), жирная свинина, баранина, сало, субпродукты, готовые мясные изделия (сосиски, колбасы). Нежелательными также являются кофе, майонез, маргарин, легкоусвояемые углеводы, жареные блюда, а также молочные изделия высокой жирности (сыр, сливки, сметана, молоко, мороженое, сливочное масло).

Придется отказаться и от продуктов,содержащих транс-жиры (фаст-фуд, чипсы, крекеры и т.п.). Повысить холестерин могут некоторые морские деликатесы, такие как устрицы, крабы, креветки, икра. Например, лобстер весом 100 граммов содержит 70 мг холестерина.

Хорошая новость в том, что есть продукты, которые помогают снизить холестерин. К ним относятся: авокадо, зародыши пшеницы, отруби коричневого риса, семена кунжута, семечки подсолнуха, фисташки, семена тыквы, кедровые орехи, льняное семя, миндаль, оливковое масло, зелень в любом виде. Понижается уровень холестерина на 15-18% при потреблении ягод - брусники, клюквы, клубники, красной смородины, малины, черники, а также граната, красного винограда, черноплодной рябины.

На 15% холестерин можно снизить, заменив кофе некрепким зеленым чаем.