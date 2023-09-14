Правда ли, что женщинам нельзя парить ноги
После переохлаждения люди часто слышат советы о том, что нужно погреть ноги. Но существует мнение, что женщинам эта процедура противопоказана, потому что усиливается приток крови к органам малого таза. На самом деле это не совсем верно.
“Рамблер” разобрался, можно ли женщинам греть ноги.
Зачем нужно распаривать ноги
Распространенный миф гласит, что женщинам противопоказано парить ноги. Это объясняется тем, что к органам малого таза усиливается кровоток и это провоцирует мочеполовые заболевания.
Распаривание ног является популярной народной процедурой для лечения первых симптомов простуды. Также этот метод помогает расслабиться после тяжелого дня и снять напряжение. Распаривание ног активно используется в китайской медицине — считается, что эта процедура перед сном помогает ускорять метаболизм и улучшать кровообращение.
На самом деле парить ноги нельзя только отдельным категориям людей, и это связано с их состоянием или заболеваниями.
Противопоказания
- Беременность. Такое противопоказание объясняется просто: горячая вода приводит к расширению сосудов не только в ногах, но и по всему телу, в том числе и в тканях матки. Это приводит к сильным мышечным сокращениям, на раннем сроке это может спровоцировать выкидыш, а на позднем — преждевременные роды.
- Варикоз или предрасположенность к нему. Если вы страдаете расширением вен, то не стоит распаривать ноги. Эта процедура лишь усугубит состояние.
- Жар. Нельзя греть ноги людям с повышенной температурой тела, так как из-за распаривания она поднимется еще больше. А усиление кровообращения создаст дополнительную нагрузку на сердце.
- Менструация. Если у вас обильные месячные, то стоит отказаться от распаривания ног. Процедура усилит кровообращение и ухудшит состояние.
- Повышенное давление. Из-за эффекта процедуры и расширения сосудов, гипертоникам стоит отказаться от ее проведения.
Как правильно распарить ноги
Если у вас нет противопоказаний, то процедуру проводить можно.
- Опустите ноги в воду температурой около 38 градусов.
- После остывания подлейте немного горячей воды, чтобы температура поднялась до 40-42 градусов.
- Спустя 5-10 минут добавьте еще горячей воды.
- После завершения процедуры наденьте теплые носки и укутайтесь в одеяло.
- Не выходите на улицу в ближайшие 3-4 часа.
- Если вы сомневаетесь, что можете проводить процедуру, то перед ее проведением обязательно проконсультируйтесь с врачом.