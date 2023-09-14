Правда ли, что женщинам нельзя парить ноги

После переохлаждения люди часто слышат советы о том, что нужно погреть ноги. Но существует мнение, что женщинам эта процедура противопоказана, потому что усиливается приток крови к органам малого таза. На самом деле это не совсем верно.

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“Рамблер” разобрался, можно ли женщинам греть ноги.

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Зачем нужно распаривать ноги

Распространенный миф гласит, что женщинам противопоказано парить ноги. Это объясняется тем, что к органам малого таза усиливается кровоток и это провоцирует мочеполовые заболевания.

Распаривание ног является популярной народной процедурой для лечения первых симптомов простуды. Также этот метод помогает расслабиться после тяжелого дня и снять напряжение. Распаривание ног активно используется в китайской медицине — считается, что эта процедура перед сном помогает ускорять метаболизм и улучшать кровообращение.

На самом деле парить ноги нельзя только отдельным категориям людей, и это связано с их состоянием или заболеваниями.

Противопоказания

Беременность. Такое противопоказание объясняется просто: горячая вода приводит к расширению сосудов не только в ногах, но и по всему телу, в том числе и в тканях матки. Это приводит к сильным мышечным сокращениям, на раннем сроке это может спровоцировать выкидыш, а на позднем — преждевременные роды. Варикоз или предрасположенность к нему. Если вы страдаете расширением вен, то не стоит распаривать ноги. Эта процедура лишь усугубит состояние. Жар. Нельзя греть ноги людям с повышенной температурой тела, так как из-за распаривания она поднимется еще больше. А усиление кровообращения создаст дополнительную нагрузку на сердце. Менструация. Если у вас обильные месячные, то стоит отказаться от распаривания ног. Процедура усилит кровообращение и ухудшит состояние. Повышенное давление. Из-за эффекта процедуры и расширения сосудов, гипертоникам стоит отказаться от ее проведения.

Как правильно распарить ноги

Если у вас нет противопоказаний, то процедуру проводить можно.