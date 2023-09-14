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Правда ли, что женщинам нельзя парить ноги

После переохлаждения люди часто слышат советы о том, что нужно погреть ноги. Но существует мнение, что женщинам эта процедура противопоказана, потому что усиливается приток крови к органам малого таза. На самом деле это не совсем верно.

Правда ли, что женщинам нельзя парить ноги
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“Рамблер” разобрался, можно ли женщинам греть ноги.

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Зачем нужно распаривать ноги

Распространенный миф гласит, что женщинам противопоказано парить ноги. Это объясняется тем, что к органам малого таза усиливается кровоток и это провоцирует мочеполовые заболевания.

Распаривание ног является популярной народной процедурой для лечения первых симптомов простуды. Также этот метод помогает расслабиться после тяжелого дня и снять напряжение. Распаривание ног активно используется в китайской медицине — считается, что эта процедура перед сном помогает ускорять метаболизм и улучшать кровообращение.

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На самом деле парить ноги нельзя только отдельным категориям людей, и это связано с их состоянием или заболеваниями.

Противопоказания

  1. Беременность. Такое противопоказание объясняется просто: горячая вода приводит к расширению сосудов не только в ногах, но и по всему телу, в том числе и в тканях матки. Это приводит к сильным мышечным сокращениям, на раннем сроке это может спровоцировать выкидыш, а на позднем — преждевременные роды.
  2. Варикоз или предрасположенность к нему. Если вы страдаете расширением вен, то не стоит распаривать ноги. Эта процедура лишь усугубит состояние.
  3. Жар. Нельзя греть ноги людям с повышенной температурой тела, так как из-за распаривания она поднимется еще больше. А усиление кровообращения создаст дополнительную нагрузку на сердце.
  4. Менструация. Если у вас обильные месячные, то стоит отказаться от распаривания ног. Процедура усилит кровообращение и ухудшит состояние.
  5. Повышенное давление. Из-за эффекта процедуры и расширения сосудов, гипертоникам стоит отказаться от ее проведения.

Как правильно распарить ноги

Если у вас нет противопоказаний, то процедуру проводить можно.

  1. Опустите ноги в воду температурой около 38 градусов.
  2. После остывания подлейте немного горячей воды, чтобы температура поднялась до 40-42 градусов.
  3. Спустя 5-10 минут добавьте еще горячей воды.
  4. После завершения процедуры наденьте теплые носки и укутайтесь в одеяло.
  5. Не выходите на улицу в ближайшие 3-4 часа.
  6. Если вы сомневаетесь, что можете проводить процедуру, то перед ее проведением обязательно проконсультируйтесь с врачом.
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