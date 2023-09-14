Врач назвал способ, который поможет быстро вылечить насморк

"Если человек к каплям привык, то плохо будет: и физическая зависимость, и психологическая. То есть это первый шаг, самый действенный, — их не использовать. То есть перетерпеть. И вот эту вот сопливость носа, выделения из носа, которые, как правило, прозрачные, жидкие, можно компенсировать промыванием полостей носа. Промывать можно растворами на основе морской соли", — пояснил Зайцев.