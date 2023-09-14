Врач назвал способ, который поможет быстро вылечить насморк
Быстро вылечить насморк поможет отказ от сосудосуживающих капель, которые вызывают привыкание, рассказал Pravda.Ru врач высшей категории, отоларинголог, лор, кандидат медицинских наук, директор Клиники Доктора Зайцева Владимир Зайцев.
"Если человек к каплям привык, то плохо будет: и физическая зависимость, и психологическая. То есть это первый шаг, самый действенный, — их не использовать. То есть перетерпеть. И вот эту вот сопливость носа, выделения из носа, которые, как правило, прозрачные, жидкие, можно компенсировать промыванием полостей носа. Промывать можно растворами на основе морской соли", — пояснил Зайцев.
Кроме того, по его словам, для лечения насморка можно использовать антисептики на водной основе и витаминизирующие капли слизистой носа.
Эксперт подчеркнул, что перед лечением недуга важно проконсультироваться с лором, который поставит диагноз и назначит правильные препараты. Это позволит избежать того, что насморк станет хроническим и потребует хирургического лечения.
Врач-оториноларинголог АО "Медицина" Игорь Маневич до этого говорил, что постоянный насморк нельзя игнорировать, так как он может привести к опасным последствиям, например, носовым полипам и инфекциям среднего уха.