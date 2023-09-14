К каким психическим расстройствам может привести одиночество

Наверное, каждому приходилось проходить через жизненный этап, в котором присутствовало настолько мало человек, что казалось, весь мир от вас отвернулся. Часто время, проведенное наедине с собой, помогает собраться с мыслями и разобраться со сложными жизненными вопросами. Проблема возникает, если одиночество затягивается и начинает влиять на нашу психику.

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Мы решили пообщаться с экспертом, чтобы понять, к каким последствиям для нашей психики может привести отсутствие не только второй половинки, но и постоянных социальных контактов.

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Тревожное расстройство

Человек — существо социальное, которому нужно общение в том или ином виде. Полная изоляция неизбежно приводит к психическим нарушениям. Но в большом городе даже при желании трудно изолироваться от мира, а потому чаще всего одиночество городского жителя сложно назвать полным. Однако если рядом долго нет человека, которому можно доверять, мы начинаем испытывать тревожное чувство, которое может нарастать с невероятной скоростью. Если не заниматься своим психическим здоровьем, возможен вариант развития панических атак.

Депрессия

Опасное состояние, которое в большинстве случаев требует вмешательства специалиста. Долгое отсутствие контакта с людьми, особенно с теми, с кем можно поделиться внутренними переживаниями, приводит к тому, что в мозге начинают происходить химические изменения, которые и приводят человека к депрессии. В какой-то момент человек уже сам перестает искать способы наладить общение или найти вторую половинку. Если вы замечаете подобное состояние у близкого человека, не оставайтесь в стороне, депрессия в затяжной форме может привести к очень опасным последствиям.

Проблемы с самооценкой