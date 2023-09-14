Так ли полезны сухофрукты: мнение врача

Эндокринолог Павлова: в сухофруктах очень много калорий. Это создаёт высокий барьер на пути к снижению или поддержанию веса. Кроме этого, их часто готовят в сиропе — а это дополнительные калории и сахар, да к тому же и ещё не все минусы. Подробнее рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

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Помимо того, что в сухофруктах слишком много калорий, их ещё и легко переесть, предупредила эндокринолог. И не важно, что продукт очень полезный. Это не помешает ему добавить лишних килограммов вашей фигуре.

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Павлова порекомендовала есть сухофрукты понемногу и после еды. А ещё — воспринимать их как лекарство: чернослив, например, помогает при запорах, а инжир и курага очень полезны для сердца.

В этой троице больше всего клетчатки из всего многообразия фруктов. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, не в свежем виде, а именно в сушёном, из-за того, что влага испаряется, повышается концентрация сахаров и клетчатки.

Польза и вред инжира

Этот фрукт может похвастаться богатым составом: калий, кальций, фосфор, а магний, железо, медь, витамины В1, В3, PP и C.

Он хорошо сказывается на пищеварении, нормализует уровень сахара в крови, помогает при запорах, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже способствует укреплению иммунитета.

Но как у медали две стороны, так и у инжира есть своя — уже не такая благополучная. В нём много сахара, поэтому много не стоит есть людям с диабетом и заболеваниям желудочно-кишечного тракта в острой стадии. Совсем отказаться от инжира стоит тем, чей организм имеет склонность к образованию камней.

Поосторожничать с этим фруктом не помешает и аллергикам. По словам нутрициолога Вероники Хованской, если у человека есть аллергия на пыльцу березы или латекс, она может появиться и на инжир.

Польза и вред кураги

Курага тоже богата полезными для организма человека веществами. В ней есть витамин С и железо, витамины группы В (рибофлавин, холин, биотин, фолиевая кислота), РР, токоферол и филлохинон, кальций, магний и сера. Фитостеролы в умеренных количествах помогают снизить уровень холестерина в крови и имеют противоопухолевый эффект.

Благодаря своему составу курага улучшает пищеварение, поддерживает работу кишечника и сердца, а также помогает снизить кровяное давление и сохранить кожу гладкой и увлажнённой.

Но и в этом случае не без ограничений. Переедание кураги приводит к диарее и расстройству желудка, противопоказана детям младше одного года, людям с индивидуальной непереносимостью абрикосов, при диабете, болезнях щитовидной железы, астме и язве желудка. А ещё курага понижает давление, так что осторожнее, если у вас гипотония.

Польза и вред чернослива

Ещё один продукт с шикарным составом: витамины А, В, Е и С. Они способствуют укреплению иммунитета, нормализуют работу желудка и сердечно-сосудистой системы. Также в черносливе есть калий, кальций, натрий, магний, фосфор, полезные для костей, зубов, волос и кожи. Имеет он и антиоксидантные свойства. По словам к. м. н., врача-диетолога Елены Соломатиной, чернослив очень полезен для детей.

А ещё он обладает слабительным и мочегонным действием.