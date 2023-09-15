Не успели моргнуть, а уже стемнело. Как перенастроиться на короткий световой день
Псхиолог Мошняцкая: в короткий световой день нужно больше спать. Осенью темнеть начинает уже в 18 часов, то есть почти на 3 часа раньше, чем в июле. Человеку тоже полезно замедлять темп свой жизни, больше времени уделять сну, рассказала «Секрету фирмы» психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Валерия Мошняцкая (Замятина). Что ещё поможет сохранить работоспособность и поддержать хорошее настроение в межсезонье?
Пока что световой день заканчивается ближе к 19 часам, но уже в ноябре сильно темнеть начнёт в 16–17 часов. Наш организм реагирует на такие изменения: ему нужно больше сна и отдыха. Но психике при этом может быть тяжело принять, почему наша активность вдруг снизилась.
«В итоге возникает тревога и даже чувство вины. Изменения погоды также становятся внешним раздражающим фактором. Снег, грязь, холод, снегопад и связанные с этими погодными условиями пробки в больших городах — всё это дополнительные "вызовы", с которыми нужно справляться», — отметила Мошняцкая в беседе с «Секретом фирмы».
Психолог выделила 6 тревожных «осенних» симптомов:
- полное отсутствие удовольствия и радости от любимых занятий;
- изменение режима сна;
- отсутствие аппетита или постоянное желание съесть что-то сладкое;
- апатия, отсутствие сил;
- снижение самооценки;
- тревога и нежелание общаться с людьми.
Она посоветовала обратиться к специалисту, если что-либо из этого списка начало беспокоить вас сильнее обычного.
Как сохранить работоспособность и хорошее настроение
Чтобы «осеняя хандра» не поглотила, нужно постараться адаптировать свой организм к более короткому световому дню. Психолог дала несколько советов.
Разрешите себе спать больше. Смените вид активности, перестройтесь на более медленный и спокойный ритм жизни: поищите заряд энергии в отсутствии спешки.
Ешьте поменьше тяжёлой и сладкой пищи. Осенью организму нужно больше сил, чтобы переваривать еду. Если перегружать пищеварение, заряда бодрости может не хватить.
Пейте воду. Рассчитайте свою ежедневную норму потребления воды и придерживайтесь её.
Продумайте образы для межсезонья заранее. Одежда для выхода на улицу должна быть удобной и соответствовать погоде. Составьте в начале сезона 3–4 образа. Тогда у вас не будет ситуаций «нечего надеть», зато появится много положительных эмоций от шопинга.
Не утопайте в чувстве вины. Если справиться с этим самостоятельно не удаётся, обратитесь к специалисту: грамотный психолог поможет победить осеннюю хандру.
Не забывайте о положительных эмоциях. Добавьте в ежедневную рутину удовольствия, которые доступны в это время года: проводите время с семьёй, занимайтесь спортом, помните о важности времени наедине с собой. Главное — регулярность.
Следите за уровнем витамина D. Сдайте анализ на концентрацию витамина в крови, а с результатом обратитесь к своему лечащему врачу. Медик подберёт правильный препарат и назначит эффективную дозировку. Дефицит витамина D может быть одной из причин снижения работоспособности.
Работают ли имитаторы солнечного света?
Чтобы перенастройка организма протекала мягче, можно воспользоваться имитатором солнечного света.
«Можно купить светильник-будильник, который имитирует рассвет, когда за окном ещё темно. Эти источники света помогают просыпаться по утрам, но бóльшее влияние на организм всё-таки оказывает комплекс природных явлений: атмосферное давление, температура за окном, количество дневного света и другое», — объяснила Мошняцкая.
То есть имитатором можно облегчить, к примеру, пробуждение по утрам. Но вернуть тёплый сезон и все остальные прелести лета не получится. Всё-таки некоторые негативные эффекты короткого светового дня неизбежны. Но важно не перепутать их с более серьёзными проблемами вроде депрессии. Как отличить хандру от депрессии — узнайте здесь.