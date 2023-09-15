Как отслеживать здоровье собаки в домашних условиях

Сохранить здоровье питомца проще, если пристально отслеживать его самочувствие и не доводить дело до болезней. Профилактические осмотры в ветеринарной клинике — рекомендуемая процедура, но промежуток между ними достаточно длителен. Если вашей собаке от года до семи лет, чекапы обычно проводятся раз в год, если она старше или младше — раз в полгода. В остальное время следует проводить “домашние чекапы” — но это не разовая процедура, а постоянное наблюдение и отслеживание динамики состояния здоровья собаки. Рассказываем, на какие признаки следует обращать внимание:

Внешний вид

Видео дня

Самые простые для восприятия признаки состояния здоровья и самочувствия связаны с внешним видом вашего питомца:

Телосложение. Сбалансированное питание в сочетании с постоянной активностью помогает здоровой собаке оставаться в форме и сохранять стабильный вес. Если же вы видите, что питомец заметно поправился или, наоборот, сильно похудел — стоит обратиться к ветеринарному врачу.

Шерсть. Шерсть здоровой собаки, как правило, лоснящаяся и блестящая. Если у вашего питомца период линьки, то в выпадении шерсти нет ничего страшного. Но если у четвероного слишком интенсивная линька, его шерсть потускнела, стала тоньше или более ломкой — это может быть признаком стресса, сбоя в питании, дерматологических (кожных) заболеваний и других негативных состояний. дерматологических (кожных) заболеваний и других негативных состояний

Зубы и ротовая полость. Обратите внимание на десны: их нормальный цвет — розовый, а красный сигнализирует о воспалении. Если у питомца пожелтели зубы, началось обильное слюновыделение, появился сильный запах из ротовой полости — это может быть симптомом парадонтита и других заболеваний полости рта. Чтобы не допускать подобных осложнений, регулярно чистите зубы собаки специальной щеткой и пастой для собак. Также существуют специальные корма, помогающие защитить зубы и десны собаки от заболеваний — такие, как продукты Dental Care от Royal Canin.

Пищеварительная и выделительная системы

Проблемы с пищеварительными и выделительной системами собаки могут быть связаны, в первую очередь, с несбалансированным питанием или различными заболеваниями. Обратите внимание на следующие признаки:

Аппетит. Аппетит у собак, как и у людей, может колебаться в зависимости от различных изменений во внешней среде и стиле жизни. Например, из-за жары или после очень активных выходных на даче. Но неожиданно возникшие или чрезмерно яркие изменения в пищевом поведении — например, постепенный или полный отказ от пищи — могут сигнализировать о проблемах с самочувствием.

Жажда. Норма по потреблению воды для собак составляет 60-120 мл на 1 кг веса в сутки. Как и в случае с аппетитом, у здоровой собаки возможны лишь незначительные отклонения от нормы. Чрезмерная жажда или, наоборот, ее отсутствие требуют скорейшего обращения в клинику.

Рвота. Нет ничего страшного в том, если собаку стошнило однократно, это может быть связано с самыми разными факторами. Но если у собаки неоднократная или продолжающаяся рвота - это повод срочно обратиться в ветеринарную клинику.

Туалет. Каждый раз, когда вы гуляете с собакой, обращайте внимание на то, как она делает свои деликатные дела. Понимаем, что наблюдать за этим не каждому приятно, но это один из индикаторов состояния здоровья. Недаром анализы мочи и кала — одни из основных методов диагностики состояния здоровья питомца. Отслеживать следует частоту, объемы, цвет и консистенцию, а также поведение питомца в процессе. Любые заметные отклонения от привычной нормы — повод насторожиться.

Сон и активность

По поведению вашего питомца в течение дня можно сказать очень многое. Однако, перед этим нужно понять, что является нормальным именно для вашей собаки, чтобы точнее отслеживать изменения в режиме отдыха и активности.

Сон. Продолжительность сна собаки зависит от многих факторов, в том числе от возраста. Новорожденные щенки спят много, около 20-22 часов в сутки, тогда как сон взрослых собак длится 10-16 часов в сутки. Единичные отклонения в ту или иную сторону случаются — например, если питомец перевозбужден из-за визита гостей или набегался на собачьей площадке больше обычного. Но если собака постоянно спит весь день или, наоборот, страдает бессонницей — налицо проблемы со здоровьем либо психикой, и это и повод для внепланового визита в ветеринарную клинику.

Активность. Обращайте внимание на то, как собака играет, проводит время в течение дня. Если обычно активная собака ведет себя вяло, старается спрятаться в темное место, отказывается играть в любимые игры, с нежеланием выходит на прогулку или наблюдаются другие резко отличные от обычного черты в поведении — обратите внимание. То же касается и обычно спокойных собак, вдруг начавших демонстрировать непривычную активность.

Особые симптомы

Некоторые «странности» в самочувствии собаки не подходят ни под один из критериев, которые мы перечислили выше. Если вы считаете, что собаке нехорошо, и хотите уточнить ее состояние, попробуйте проверить следующие признаки:

Температура тела. Измерить ее можно обычным термометром. Лучше электронным, ведь он безопаснее и работает быстрее. Обязательно заранее проконсультируйтесь с ветеринарным врачом о том, как правильно проводить данную процедуру. Нормальная температура тела для собак — от 38 до 39.2 градусов Цельсия.

Дыхание. Чтобы отследить этот параметр, необходимо заранее померить среднюю частоту дыхания вашего питомца. Просто подсчитайте количество вдохов-выдохов в минуту, пока собака находится в спокойном расслабленном состоянии. Запишите и используйте для сравнения — значительно учащенное дыхание не в жару и не после физической нагрузки может свидетельствовать о недомогании.

Заключение

Мы рассмотрели ключевые аспекты, за которыми нужно наблюдать для отслеживания состояния здоровья вашего питомца. Если вы хотите убедиться в том, правильно ли определили те или иные симптомы, можете воспользоваться специальным сервисом на сайте PetStory.

А для повседневного поддержания здоровья питомца рекомендуем придерживаться ключевых правил: