Не можете уснуть? Наденьте носки!

Простой лайфхак позволит отдохнуть и набраться сил.

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Нормальный, глубокий сон влияет на функционирование всех систем организма. Хотите быть стройной? Высыпайтесь. Мечтаете о продуктивности? Высыпайтесь! Хотите вылечить акне? Да, все правильно — высыпайтесь. Без отдыха организм накапливает гормон стресса, не может работать в полную силу и отвечает на недостаток сна снижением иммунитета и прочими проблемами.

Но в современном мире хорошо выспаться — иногда сложная, а порой непосильная задача. Специалисты советуют закрывать шторы на ночь, чтобы в комнату не попадал свет, спать в хорошо проветренном помещении, не пить ничего с кофеином за пару часов до отдыха и не наедаться.

Но, если, несмотря на соблюдение всех рекомендаций, вы по-прежнему не высыпаетесь или часто просыпаетесь ночью, прибегните к простому, но очень действенному лайфхаку.

Наденьте на ночь носки

Согласно последним исследованиям, сон в носочках позволяет быстрее уснуть, спать глубже и не просыпаться ночью. По мнению ученых, это связано с тем, что организм тратит усилия на терморегуляцию и снижение температуры тела ночью. Для того, чтобы поддерживать комфортную температуру — около 35,8 градусов, мозг посылает сигналы расширить сосуды.

Но, если надеть носки, то кровеносные сосуды расширятся быстрее, а значит, у мозга не будет дополнительных задач. Участники эксперимента спали при температуре в 23 градуса. Они засыпали в носках на 7,5 минуты быстрее, чем с босыми ногами, и в 7,5 раз реже просыпались ночью. Общее время сна также оказалось на 32 минуты дольше, а эффективность сна — на 7,6 процента выше.

Чтобы не было жарко, выбирайте носки из натуральных материалов, дышащих, приятных на ощупь.