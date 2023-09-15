Назван способ не набрать лишний вес осенью

Желание есть больше сладкого и жирного осенью возникает из-за сезонной хандры, развивающейся вследствие укорочения светового дня, считает диетолог-эндокринолог Оксана Михалева. Причины сильной тяги к калорийной еде в межсезонье и способ не потолстеть из-за этого она назвала в беседе с «Газетой.RU».

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По словам врача, из-за уменьшения продолжительности светового дня в организме естественным образом повышается выработка гормона сна мелатонина и снижается уровень гормона радости серотонина. Вследствие этого осенью у людей нередко развиваются сезонная депрессия, апатия или понижается настроение. В связи с этим возрастает потребность в «естественных антидепрессантах», в роли которых выступает богатая жирами и простыми углеводами калорийная пища.

Врач рассказала, что употребление таких продуктов провоцирует выработку нейромедиаторов, «которые повышают настроение и вызывают чувство удовольствия». При этом из-за высокой калорийности эти «антидепрессанты» приводят к набору лишних килограммов, предупредила она. Чтобы не набрать лишний вес в холодное время года, она призвала не снижать уровень физической активности и питаться максимально сбалансировано.

Преимущество следует отдавать высокобелковым продуктам (нежирное мясо, птица, рыба, цельные злаки, бобовые, цельнозерновые крупы, нежирные и несладкие молочные продукты). Из питания нужно убрать фастфуд, мясную гастрономию и сладкие напитки. Десерты можно, но в ограниченном количестве Оксана Михалева