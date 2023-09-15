Врач рассказала о полезных свойствах черного чая

Черный чай повышает низкое давление, бодрит и обладает антиоксидантным действием. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

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"Благодаря содержанию кофеина черный чай обладает тонизирующим действием и может помочь взбодриться", – отметила эксперт.

Черный чай может повышать давление из-за наличия кофеина. Поэтому он будет полезен для людей с гипотонией. То есть для тех, кто страдает от сниженного артериального давления. Они могут его подправлять с использованием черного чая.

Маргарита Королева – врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

Также напиток содержит большое количество антиоксидантов. "Это поддержание иммунного статуса, защитных сил нашего организма. То есть не только наша красота, но и защита клеточных субстанций от свободных радикалов", – пояснила Королева.

При этом она порекомендовала пить не более двух-трех чашек черного чая в день, чтобы получать от напитка только пользу.