Какие перекусы способны свести на нет здоровое питание

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что 25 процентов людей сводят к нулю эффект от здорового питания вредными перекусами, увеличивая тем самым вероятность инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в издании European Journal of Nutrition.

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Эксперты изучили пищевые привычки около тысячи человек, участвовавших в исследовании. Четверть из них рассказали, что придерживаются правильного питания, но при этом до 25 процентов суточных калорий получают из вредных перекусов тортами, пирогами, сухими завтраками, печеньем, мороженым и многими другими высококалорийными продуктами. У этих людей оказался повышен риск ожирения, высокого уровня холестерина, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.