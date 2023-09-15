Врач рассказал о вреде ношения обуви на каблуке
Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал о вреде ношения обуви с высоким каблуком.
В беседе с Life.ru Созыкин объяснил, что при регулярном ношении обуви на высоком каблуке повышается риск развития варикозного расширения вен, поперечного плоскостопия, артритов и артрозов.
Врач рекомендовал носить обувь на каблуках не более 4 см, а также носить обувь на шпильке не более двух раз в неделю.
«Если у вас есть варикоз или он был у вашей матери или бабушки, от высоких каблуков лучше вообще отказаться, так как в 85% случаев это заболевание передаётся генетически и может проявиться и у вас», — добавил Созыкин.