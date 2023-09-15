Врачи рассказали, как избежать «женского» рака

До половины случаев рака женской репродуктивной системы можно предотвратить с помощью вакинации от ВПЧ и регулярного посещения гинеколога, в том числе и менопазуы. Об этом врачи из некоммерческой организации Ochsner Health System рассказали MedicalXpres.

© Газета.Ru

Самые распространенные виды злокачественных опухолей женской половой системы - рак шейки матки, рак эндометрия и рак яичников и фаллопиевых труб. В США они диагностируются примерно у 115 тысяч женщин в год, причем в половине случаев они предотвратимы.

Видео дня

Рак шейки матки чаще всего диагностируется в возрасте от 35 до 44 лет, но в группу риска входят и молодые, и пожилые женщины. Это единственный гинекологический рак, против которого существует прививка. Детей вакцинируют до того, как они станут сексуально активными, то есть в возрасте от 11 до 12 лет, но в некоторых случаях вакцинация показана людям до 26 лет.

ПАП-тест и анализ на ВПЧ позволяют выявить предрак или рак на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

У многих женщин симптомы рака шейки матки отсутствуют, но могут включать аномальные кровотечения, в том числе после секса, боль в животе или области таза и обильные выделения из влагалища.

Рак эндометрия — это заболевание, поражающее слизистую оболочку матки, которое у большинства пациентов диагностируется после 50 лет. Самое частое проявление — кровотечение из влагалища после наступления менопаузы. Риск заболевания могут повысить ожирение и малоподвижность.

Рак яичников и фаллопиевых труб чаще всего начинается на поверхности яичников или в трубах, по которым яйцеклетки переносятся из яичника в матку. Он редко встречается у женщин моложе 40 лет и чаще всего развивается после менопаузы. До 25% случаев связаны с высоким наследственным риском.

Наиболее распространенной генетической мутацией, вызывающей синдром наследственного рака молочной железы и яичников, является BRCA. Ее можно выявить с помощью образца крови или слюны. Женщинам, чьи близкие кровные родственницы болели раком яичников, могут быть назначены лекарства или операции, которую могут предотвратить развитие заболевания.