Хобби, которые заставят мозг работать активнее

Обязательно попробуйте хотя бы одно из этих увлечений.

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Наличие хобби для жителя большого города — большая роскошь, учитывая, сколько времени уходит на работу и бытовые проблемы. Тем не менее найти занятие, которое не только отвлечет от проблем, но и поможет поддерживать умственную деятельность в тонусе, не так уже сложно. Мы собрали топ увлечений, которые стоит попробовать каждому.

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Игра на музыкальных инструментах

Чем раньше человек осваивает музыкальный инструмент, тем лучше начинает работать его вербальная память. Эффект сохраняется на всю жизнь. Во время игры на любом инструменте задействуются все органы чувств, тем самым мозг работает в несколько раз активнее и постепенно привыкает к такому ритму. К слову, человек с музыкальными увлечениями может в несколько раз быстрее освоить иностранный язык и в целом генерирует решения многих проблем куда лучше. Не думайте, что во взрослом возрасте нет места подобному увлечению — главное, начать и не бросить на половине пути.

Иностранные языки

Идеальный способ провести время с пользой — выучить новый иностранный язык. Ученые пришли к выводу, что каждый новый язык, который мы учим в процессе жизни, формирует в нас новую языковую личность, что заставляет мозг круто переключаться. Помимо этого, мы улучшаем пространственное мышление, быстрее считаем и запоминаем сложные схемы, если активно вовлечены в процесс изучения иностранного языка. Не отталкивайтесь от выгоды, которую вы получите после освоения нового языка, чтобы хорошо знать иностранный язык, он обязательно должен вам нравиться.

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