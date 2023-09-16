Как избавиться от спайек в маточных трубах

Боли в области малого таза у женщин нередко заканчиваются МРТ, которое показывает спаечный процесс в маточных трубах. Такая патология может стать причиной внематочной беременности или даже бесплодия. При этом решиться сама собой это проблема не может.

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О причинах и о том, как протекает лечение, рассказал врач-гинеколог профессор Камиль Бахтияров.

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Спайки в маточных трубах: причины возникновения

По словам специалиста, спайки могут быть врождёнными или появиться в процессе жизни. В первом случае причиной станут пороки развития самого органа, во втором — факторов может быть несколько. Среди них:

воспалительные и инфекционные процессы;

последствия операций и травм;

прерывание беременности;

внутреннее кровотечение.

Как лечить спайки

Врач подчеркнул, что народные методы, которые можно найти в интернете, результата не дадут, так как спайки состоят из плотной соединительной ткани. Прежде всего, врач оценивает степень тяжести спаечного процесса — для этого проводится гистеросальпингография (это контрастное рентгенологическое исследование полости матки и проходимости фаллопиевых труб) либо лапароскопия (это такая операция, для проведения которой нужно всего пара отверстий в животе). Иногда спаек так много, что восстановить функции труб невозможно и тогда помочь ничего нельзя. Но если трубы можно вернуть в норму, то тогда операция возможна и просто необходима.

Хирургическое вмешательство подразумевает лапароскопическое иссечение спаек, то есть пластику труб. Операция довольно эффективна — после неё могут забеременеть примерно 40–80% пациентов. При этом риски возникновения новых спаек или других осложнений минимальны, а сроки восстановления колеблются в районе недели.

По словам гинеколога, женщина после такой операции может забеременеть уже в течение года.

Последствия аборта

Спайки могут стать одним из осложнений после прерывания беременности. По словам репродуктолога клиники NGC Александры Вислогузовой, есть и другие опасные последствия аборта — всё-таки это колоссальный стресс как для психики женщины, так и для тела.

Среди других осложнений:

нарушение цикла;

бесплодие;

воспалительные процессы (такие как эндометрит — воспаление в эндометрии и сальпингит — патология маточных труб).

трудности с вынашиванием (выкидыши, хроническое невынашивание или преждевременные роды).