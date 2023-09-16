Секс во время менструации: какие опасности ждут женщину

Будьте очень аккуратны!

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Сексуальная близость во время менструации практикуется многими парами, но знаете ли вы, что интим в этот деликатный период несет определенные опасности для женщины? Да и для мужчины часто тоже.

Мы поговорили с гинекологом и готовы рассказать, о чем стоит помнить, если вас с партнером захватила страсть в «эти дни».

Попадание инфекции

Матка в период менструации приоткрывается и становится отличной мишенью для инфекций, которые может переносить ваш партнер, причем сам он об этом может и не догадываться. Кроме того, секс без барьерной защиты в этот период лучше не практиковать даже с постоянным мужчиной, ведь даже безобидные инфекции могут дать тяжелые осложнения, когда организм находится в таком уязвимом состоянии. Не рискуйте и переждите первые три дня менструации, если секс в презервативе для вас неприемлем.

Вы можете получить травму

Как мы уже говорили, женские половые органы в период менструации крайне уязвимы и чувствительны. Вагинальный секс в агрессивной форме может спровоцировать разрывы и другие травмы влагалища. Что самое неприятное, вы можете сразу этого не заметить, так как не поймете, что теряете кровь из-за травмы. Попросите партнера быть нежнее и аккуратнее, не терпите даже легкую боль.

Вы можете забеременеть