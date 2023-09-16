Как продолжить худеть, если вес "встал"
Что делать, если при похудении вес постепенно снижается, а потом "встает" на какой-то отметке?
Как продолжить стройнеть рассказала врач-диетолог ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова.
По словам специалиста, такое явление случается довольно часто. Это происходит по нескольким причинам:
- Во-первых, метаболизм перестраивается и организм привыкает к новому режиму. А во-вторых, сначала выходит вода, и за счет этого происходит снижение веса, а потом процесс замедляется. Чтобы жиры начали расходоваться, необходимо подключить физическую активность и разгрузочные дни.
Если человек с избыточной массой тела начинает питаться низкокалорийной пищей и в какой-то момент вес "встает", это говорит о том, что организм приспособился. В таких случаях разгрузочные дни — отличное решение.
- В течение дня пациент потребляет один-два продукта с очень небольшой калорийностью – до тысячи ккал. Бывают фруктовые и овощные, молочные, даже мясные и рыбные разгрузочные дни. Калорийность у них разная, но принцип один – такое питание ускоряет обмен веществ. Помните, что разгрузочные дни должны быть не чаще двух-трех раз в неделю и не идти подряд, - отмечает Наталья Денисова.
Также врач посоветовала худеющим контролировать состав тела, чтобы понимать, за счет чего происходит снижение веса. Сегодня такое исследование проводят во многих центрах здоровья и фитнес-центрах, пишет портал Роспотребнадзора здоровое-питание.рф.