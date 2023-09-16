Как продолжить худеть, если вес "встал"

- В течение дня пациент потребляет один-два продукта с очень небольшой калорийностью – до тысячи ккал. Бывают фруктовые и овощные, молочные, даже мясные и рыбные разгрузочные дни. Калорийность у них разная, но принцип один – такое питание ускоряет обмен веществ. Помните, что разгрузочные дни должны быть не чаще двух-трех раз в неделю и не идти подряд, - отмечает Наталья Денисова.