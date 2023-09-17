Названы лучшие упражнения для тонкой талии

Для начала нужно лечь на спину. Затем поочередно поднимать ноги и руки вверх. Далее нужно встать на четвереньки и выгибать спину. Из этого положения вывести согнутую ногу к груди, затем отвести обратно. Повторить упражнение на другую ногу. В конце необходимо лечь на живот и поднимать руки и ноги вверх.