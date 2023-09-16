Пилатес: упражнения для тонкой талии

Упражнения позволят укрепить мышцы кора и улучшить работу внутренних органов.

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Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA: «Упражнения из пилатеса делают пресс более рельефным и помогают создать эффект «плоского» живота. Это происходит благодаря более глубокой и комплексной проработке мышц. Полезен пилатес и для улучшения работы внутренних органов, так как особое внимание в этой системе уделяется дыханию и укреплению мышц кора».

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Как правильно заниматься пилатесом на пресс и талию?

Соблюдение этих ключевых правил поможет вам эффективно выполнить упражнения.

Следите за дыханием. Внимание к вдоху и выдоху во время тренировки положительно влияет на эффект от выполнения упражнений, а также поможет вам правильно дышать в повседневной жизни.

Контролируйте положение живота во время скручивания. Если вы заметили, что на выдохе поднимаете корпус, а живот как будто надувается, проконтролируйте положение живота. Как это сделать? Представьте, что притягиваете живот к пояснице, когда на выдохе отрываетесь от пола. Так у вас сохранится ровный живот, а упражнение станет более эффективным. С такой проблемой могут также сталкиваться женщины, у которых есть диастаз. Однако при диастазе делать скручивания нельзя — это может привести к увеличению расхождения мышц.

Спокойный темп. В пилатесе важно выполнять упражнения плавно, концентрироваться на каждом движении и правильно дышать. Благодаря спокойному темпу ваши мышцы прорабатываются гораздо лучше, чем если бы вы качали пресс с высокой частотностью.

Контроль каждого действия. Он рождается из спокойного темпа. Чтобы качественно и комплексно накачать мышцы, а также избежать травм, важно контролировать положение всех частей тела, начиная от корпуса и заканчивая пальцами рук и ног.

Чёткость и плавность. Не нужно гнаться за скоростью и амплитудой, ваши движения должны быть чёткими, размеренными и скользящими. Главное — правильная техника, а не темп и количество подходов.

Удлинение позвоночника. Чтобы тренировка была эффективной, научитесь вытягивать поясницу так, чтобы в ней не было прогибов. Таким образом вы не только быстрее добьётесь результата, но и избежите лишней нагрузки на спину.

Как накачать пресс с помощью пилатеса?

Если вы мечтаете о кубиках пресса и подтянутом животе, выполняйте тренировки регулярно: 2–3 раза в неделю, если вы новичок, четыре раза в неделю — если занимаетесь продолжительное время. Сделать тренировки более продуктивными поможет тренер. Он же будет следить за качеством выполняемых упражнений и подберёт оптимальную нагрузку, чтобы занятия проходили эффективно и в удовольствие.

Важный момент: упражнения противопоказаны при диастазе.