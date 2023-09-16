Врач объяснил, может ли навредить здоровью безглютеновая диета

Безглютеновая диета не несет пользы людям без целиакии, но если человек убежден в своей чувствительности к этому белку, он может отказаться от глютена. Об этом гастроэнтеролог Джеффри Кац из Университета Кейс-Вестерн-Резерв (CWRU) сообщает на сайте университета.

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Целиакия — аутоиммунное заболевание, вызывающее повреждение тонкой кишки при употреблении белка глютена, содержащегося в пшенице, ржи и ячмене. По данным фонда целиакии, она встречается у одного из ста человек. Им необходимо соблюдать безглютеновую диету.

Беглютеновая диета не несет пользы людям без целиакии, отметил Кац. Однако существует чувствительность к глютену, которая имеет менее выраженные симптомы, чем целиакия. У пациентов с этим состоянием не обнаруживается никаких специфических лабораторных отклонений или признаков повреждения кишечника. Им обычно не нужно избегать употребления глютена так же строго, как пациентам с целиакией.