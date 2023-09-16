Как музыка помогает в занятиях спортом для достижения результатов

Об этом нашим читателям расскажет певец Алекс Анохин.

© Unsplash

Трудно отрицать силу музыки. Она может вызывать воспоминания о событиях десятилетней давности и подарить нам самые разные переживания: счастье, грусть, агрессию, спокойствие — практически любая эмоция может быть вызвана музыкой. Так если музыка способна вызывать определенные эмоции, можно ли использовать ее для повышения эффективности тренировок?

Видео дня

Физические упражнения — это тяжелая работа. Вы потеете, у вас одышка, мышцы болят. Если вы ни на что не отвлекаетесь, то именно на этих негативных аспектах вы и сосредоточитесь. У большинства людей удовольствие ассоциируется с музыкой. Слушая музыку во время тренировки, вы заменяете негативными мысли позитивными и продолжать тренировку становится легче. Прослушивание музыки повышает настроение, что облегчает выполнение упражнений. Для некоторых людей одним из самых сложных моментов тренировки является сами начало занятий, а плейлист с веселыми и жизнерадостными треками может побудить вас начать двигаться.

Темп или ритм музыки помогает регулировать скорость движения во время тренировки. Хотя некоторые бегуны предпочитают треки, которые звучат очень быстро, спортивные психологи считают, что для тренировок лучше всего подходят треки со скоростью 120—140 ударов в минуту. Кстати, 120 ударов в минуту — наиболее распространенный темп в коммерческой музыке. Важная составляющая музыки — это реакция на ритм, то чувство, которое вызывает у вас желание постучать пальцами по ногам, побарабанить пальцами по столу, постучать ногой по полу или покивать головой в такт. Музыкальные ритмы возбуждают ту область мозга, которая вызывает желание двигаться, поэтому грамотно составленный плейлист для тренировок поможет вам достичь больших успехов.

Кроме того, спорт повышает в крови уровень кортизола — гормона стресса. Часто это приводит к нервозности, бессоннице и другим проявлениям гормонального дисбаланса, особенно у новичков. Снизить эти симптомы стресса также помогает музыка, поскольку вызывает выброс дофамина — гормона, который выделяется во время приятных занятий, таких как еда, физические упражнения и секс. Это высвобождение приносит спокойствие и устраняет боль — еще одну распространенную причину проблем со сном у спортсменов. Физическая и психологическая реакция на музыку эффективна для снижения как острой, так и хронической физической боли.