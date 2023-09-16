Российский врач рассказал о вреде воды из-под крана для почек
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в интервью с «Мослентой» рассказал о вреде воды из под крана для почек.
Врач указал на то, что в России водопроводная вода достаточно жесткая во многих регионах, а также может содержать в себе множество негативных веществ и большое содержание минералов. Впоследствии жесткая вода может привести к образованию камней в почках.
Также Михаил кутушов добавил, что большое количество минералов, может стать причиной разрушения эмали зубов. Но и мягкая вода тоже имеет негативные стороны, отсутствие в нужном количестве веществ скажется на костях и зубах.
В России в большинстве регионов водопроводная вода крайне жесткая. Чаще всего в ней содержится избыток солей кальция и магния, а также хлор, нитраты, свинец, ртуть, арсен, пестициды и фармацевтические остатки. Некоторые пробы воды показывают наличие мышьяка и меди в воде небольших городов. Михаил Владимирович Кутушов Врач-токсиколог, Кандидат медицинских наук