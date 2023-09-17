Гинеколог уточнила, опасно ли воздержание от секса для здоровья

По мнению эксперта, воздержание от секса не вызывает у женщин каких-либо физиологических отклонений. Развитие эндометриоза, кисты, полипов или опущение органов малого таза напрямую связано с трудными родами либо аномалии в строении соединительной ткани. Регулярность половых контактов не влияет на эти патологии, уверена гинеколог.

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Впрочем, регулярные сексуальные отношения приводят к нормализации самочувствия женщины и способствуют активной выработке гормонов (окситоцина, дофамина, серотонина, эстрогена и тестостерона), укреплению иммунной системы, эффективному кровоснабжению кожи, более хорошей работе сердечно-сосудистой системы.

У мужчин половое воздержание приводит к возникновению простатита, везикулита и орхита, ухудшению общего самочувствия, расстройству сна и чувству неудовлетворенности жизнью.

Значение секса во многом преувеличено, заключает врач и добавляет, что больший вред наносят стресс, недосып, вредные диеты и привычки.