Дерматолог Елистратова рассказала о связи молока и акне. Пить молоко или не пить — это личное дело каждого, и без каких-либо противопоказаний от врачей нет препятствий. Но в народе ходит убеждение, что молочные продукты обязательно провоцируют акне. Однако это можно считать пока не более чем мифом, отметила дерматовенеролог, трихолог, создательница школы преображения кожи ACESchool Анастасия Елистратова.

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«Молоко — продукт с уникальным предназначением. Оно участвует в запуске процессов роста малыша. Сигнальные системы, содержащиеся в молоке, стимулируют выработку гормона, вызывающего рост клеток, — инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1)», — отметила врач.

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В подростковом возрасте к действию этого ИФР-1 присоединяются ещё и бушующие половые гормоны. После того как мальчик становится юношей, а девочка — девушкой, количество мужских половых гормонов остается на одном уровне, а вот содержание ИФР-1 должно снижаться. Если у взрослых людей этого не происходит, то гормон может стать одним из факторов ухудшения состояния кожи. Как результат — акне.

«Действие ИФР-1 на кожу практически аналогично влиянию мужских половых гормонов, которые и вынуждают большую часть из нас терпеть прыщи в юности. Он увеличивает сальные железы, повышает количество кожного сала», — пояснила дерматолог.

Ещё одна важная деталь: молоко, согласно предположениям, в ряде случаях может влиять на состояние кожи — проблем становится больше. Но это не значит, что корень всех неприятностей только в молочной продукции. Так что один отказ от молочки не спасёт от прыщей.

Как избавиться от акне

Нужно обратиться к врачу, который отправит вас на нужные анализы. Если окажется, что проблема действительно в молоке, то в этом случае действительно стоит есть и пить как можно меньше молочки.

Но врач посоветовала не забывать про то, что вредить могут и обезжиренные молочные продукты. Они нередко оказываются даже более вредными.

«Не лишайте свой организм основных источников кальция и белка, если в этом нет необходимости», — заключила врач.

Как быстро убрать прыщ на лице

Есть как минимум 6 способов, благодаря которым можно быстренько уменьшить прыщик, рассказала косметолог, дерматовенеролог Ирина Попова. Главное, что не стоит делать, — так это выдавливать их. Специалист отметила, что перед тем, как испробовать способы избавления от прыщей, нужно тщательно очистить лицо средством для умывания — лучше всего специальным гелем для проблемной кожи:

Антисептический гель подсушит прыщ, в результате он будет уже не таким заметным. Можно использовать 5%-й, а обладательницам чувствительной кожи — 2,5%-й.

Гормональная мазь — только в экстренном случае, если, конечно, вам её уже не выписал врач. Её наносят в небольшом количестве.

Салициловый спирт / салициловая мазь благодаря спирту в составе также способны подсушить прыщ, но и навредить лицу — тоже, поэтому наносить их нужно ватной палочкой и осторожно, не затрагивая здоровую кожу.

Средства на основе метронидазола подходят за счёт своего противомикробного действия.

Пилинги на основе фруктовых кислот для избавления от прыща наносят только на него и ждут полчаса.

Бодяга — это натуральное средство на основе пресноводной губки с бактерицидным и противовоспалительным действием.