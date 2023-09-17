Дерматолог Елистратова рассказала о связи молока и акне
Дерматолог Елистратова рассказала о связи молока и акне. Пить молоко или не пить — это личное дело каждого, и без каких-либо противопоказаний от врачей нет препятствий. Но в народе ходит убеждение, что молочные продукты обязательно провоцируют акне. Однако это можно считать пока не более чем мифом, отметила дерматовенеролог, трихолог, создательница школы преображения кожи ACESchool Анастасия Елистратова.
«Молоко — продукт с уникальным предназначением. Оно участвует в запуске процессов роста малыша. Сигнальные системы, содержащиеся в молоке, стимулируют выработку гормона, вызывающего рост клеток, — инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1)», — отметила врач.
В подростковом возрасте к действию этого ИФР-1 присоединяются ещё и бушующие половые гормоны. После того как мальчик становится юношей, а девочка — девушкой, количество мужских половых гормонов остается на одном уровне, а вот содержание ИФР-1 должно снижаться. Если у взрослых людей этого не происходит, то гормон может стать одним из факторов ухудшения состояния кожи. Как результат — акне.
«Действие ИФР-1 на кожу практически аналогично влиянию мужских половых гормонов, которые и вынуждают большую часть из нас терпеть прыщи в юности. Он увеличивает сальные железы, повышает количество кожного сала», — пояснила дерматолог.
Ещё одна важная деталь: молоко, согласно предположениям, в ряде случаях может влиять на состояние кожи — проблем становится больше. Но это не значит, что корень всех неприятностей только в молочной продукции. Так что один отказ от молочки не спасёт от прыщей.
Как избавиться от акне
Нужно обратиться к врачу, который отправит вас на нужные анализы. Если окажется, что проблема действительно в молоке, то в этом случае действительно стоит есть и пить как можно меньше молочки.
Но врач посоветовала не забывать про то, что вредить могут и обезжиренные молочные продукты. Они нередко оказываются даже более вредными.
«Не лишайте свой организм основных источников кальция и белка, если в этом нет необходимости», — заключила врач.
Как быстро убрать прыщ на лице
Есть как минимум 6 способов, благодаря которым можно быстренько уменьшить прыщик, рассказала косметолог, дерматовенеролог Ирина Попова. Главное, что не стоит делать, — так это выдавливать их. Специалист отметила, что перед тем, как испробовать способы избавления от прыщей, нужно тщательно очистить лицо средством для умывания — лучше всего специальным гелем для проблемной кожи:
Антисептический гель подсушит прыщ, в результате он будет уже не таким заметным. Можно использовать 5%-й, а обладательницам чувствительной кожи — 2,5%-й.
Гормональная мазь — только в экстренном случае, если, конечно, вам её уже не выписал врач. Её наносят в небольшом количестве.
Салициловый спирт / салициловая мазь благодаря спирту в составе также способны подсушить прыщ, но и навредить лицу — тоже, поэтому наносить их нужно ватной палочкой и осторожно, не затрагивая здоровую кожу.
Средства на основе метронидазола подходят за счёт своего противомикробного действия.
Пилинги на основе фруктовых кислот для избавления от прыща наносят только на него и ждут полчаса.
Бодяга — это натуральное средство на основе пресноводной губки с бактерицидным и противовоспалительным действием.
Между прочим, после выдавливания прыща лучше точно не станет. Наоборот, вместо еле заметного прыща получите красное пятно, которое будет непросто перекрыть даже косметикой. Всё потому, что такой вид устранения прыщей очень травмирует кожу и очаг воспаления увеличивается в несколько раз. И, кстати, заживать он может дольше недели.