Назван продукт, который заменит сладости и поможет сбросить вес

Эндокринолог Павлова назвала продукт, который заменит сладости и поможет сбросить вес
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о продукте, который заменит сладости в рационе и поможет сбросить лишний вес.
В своем telegram-канале медик напомнила о полезных свойствах тыквы. Прежде всего Павлова отметила, что этот овощ является источником клетчатки, витаминов C, B и Т.
Кроме того, в 100 граммах тыквы содержится всего 22 калории, что делает овощ диетическим. Несмотря на низкую калорийность, тыква очень быстро вызывает чувство насыщения.
При этом Павлова отметила, что тыква может быть вредна для людей с некоторыми заболеваниями. В частности, из-за высокого гликемического индекса тыква противопоказана пациентам с диабетом.
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