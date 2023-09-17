Назван продукт, который заменит сладости и поможет сбросить вес

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о продукте, который заменит сладости в рационе и поможет сбросить лишний вес.

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В своем telegram-канале медик напомнила о полезных свойствах тыквы. Прежде всего Павлова отметила, что этот овощ является источником клетчатки, витаминов C, B и Т.

Кроме того, в 100 граммах тыквы содержится всего 22 калории, что делает овощ диетическим. Несмотря на низкую калорийность, тыква очень быстро вызывает чувство насыщения.