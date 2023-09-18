Продукт, способный снизить интеллектуальные способности

Сахар оказывает более глубокий эффект на наш организм, чем кажется на первый взгляд. Например, сочетание разных видов сладостей создаёт сложные структуры, такие как хондроитинсульфат. Недавнее исследование выявило, что они снижают способность обучаться и влияют на память.

Манипуляции с генами, ответственными за образование сахарных структур GAG, приводят к дефектам перинейронных сетей в мозге. Эти сети обвивают нейроны и, как предполагается, укрепляют связи.

Результат свидетельствует о том, что можно манипулировать этими сетями в подростковом, взрослом возрасте, чтобы потенциально перенастроить или укрепить определённые синаптические связи.

Се-Уилсон, главный автор исследования, отметил: