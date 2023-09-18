Онихолизис, который представляет собой отслоение ногтя от мягких тканей пальца, может возникать в том числе при проведении маникюра. Какие факторы провоцируют данный процесс, "Известиям" рассказала врач-дерматовенеролог Ольга Латыпова.

По словам специалиста, к ним относятся употребление алкоголя накануне процедуры, использование слишком мощной лампы, высокий процент метакриловой кислоты в гель-лаке и нанесение праймера на кислотной основе.

Помимо этого, онихолизис может развиться из-за индивидуальной непереносимости одного из компонентов либо приема определенных лекарственных препаратов. В качестве примера врач назвала антибиотики.

Во избежание неприятных последствий при отслоении ногтя необходимо обратиться за помощью к специалисту, резюмировала дерматовенеролог.