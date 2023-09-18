Нутрициолог заявила, что запрет приема пищи после 18:00 является мифом

Миф о том, что после 18:00 нельзя есть, основан на неправильном понимании процессов метаболизма. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на нутрициолога Веронику Гусакову.

© Сетевое издание m24.ru

Она объяснила, что вес снижается при помощи уменьшения калорийности рациона. При сужении временных рамок человек обычно успевает съесть меньше, такой же принцип работает в интервальном голодании.

Врач порекомендовала делать последний прием пищи не позднее чем за два-три часа до отбоя. Так, если человек ложится спать в 22:00, то ужинать стоит в 19:00. Для тех, кто засыпает поздно, оптимальное время последнего приема пищи – за четыре-пять часов до сна.

Вечерний прием пищи, подчеркнула Гусакова, должен быть самым легким, потому что к концу дня метаболизм замедляется в связи с циркадными ритмами. Отличным сочетанием для ужина она назвала белковые продукты и овощи. Употребление белковой пищи при снижении веса необходимо для поддержания постоянный аминокислотного состава в крови.

Отмечается, что ряд продуктов может вызвать дискомфорт или избыточное газообразование. Поэтому стоит избегать жирной, жареной, тяжелой пищи перед сном, чтобы исключить его нарушения.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов сказал, что скандинавская диета, которая появилась 80-х годах XX века в Финляндии и Швеции, серьезно сократила смертность своих граждан от сердечно-сосудистых заболеваний. Подобная диета делает упор на употребление овощей и фруктов, сокращая при этом мясо и заменяя его на рыбу. Также из рациона убирается сливочное масло.