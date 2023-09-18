Продукты, которые усилят иммунитет и помогут похудеть

Осенью наступает период, когда люди начинают задумываться о добавлении в рацион продуктов, богатых витаминами и питательными веществами.

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Клинический нутрициолог Светлана Воронкова рассказала, какие продукты можно добавить в питание, чтобы укрепить иммунитет, похудеть и нормализовать работу ЖКТ.

Так, например, в рацион можно добавить грейпфрут, содержащий нарингенин, который выполняет транспортную функцию в организме. Он доставляет питательные вещества клеткам и улучшает метаболизм.

Органические вещества также стимулируют пищеварение и ускоряют усвоение пищи, улучшают обмен веществ. Помимо прочего, грейпфрут богат витамином C и антиоксидантами.

Врачи также рекомендуют обратить внимание на капусту. Исследователи доказали зависимость между низким уровнем витаминов B в крови и ожирением.

Капуста является богатым источников витаминов группы B, необходимых участников стрессопротекции и формирования иммунной функции организма.

Еще один продукт, богатый витаминами группы B, витамином D и актиоксидантами, который следует добавить в свой рацион, – лосось. Его потребление способствует снижению уровня холестерина, усиливает иммунитет.

По словам Воронковой, рыбу лучше всего подавать на листе шпината. Шпинат содержит большое количество витаминов C, K, T, а также микроэлементов, важных для организма – кальций, магний, железо. В первую очередь, шпинат оказывает антиоксидантную защиту и иммуностимулирующее действие. Кроме того, шпинат очень полезен для худеющих, так как он способствует секреции гормона сытости, что снижает объемы потребляемой пищи.