Продукты, которые усилят иммунитет и помогут похудеть
Осенью наступает период, когда люди начинают задумываться о добавлении в рацион продуктов, богатых витаминами и питательными веществами.
Клинический нутрициолог Светлана Воронкова рассказала, какие продукты можно добавить в питание, чтобы укрепить иммунитет, похудеть и нормализовать работу ЖКТ.
Так, например, в рацион можно добавить грейпфрут, содержащий нарингенин, который выполняет транспортную функцию в организме. Он доставляет питательные вещества клеткам и улучшает метаболизм.
Органические вещества также стимулируют пищеварение и ускоряют усвоение пищи, улучшают обмен веществ. Помимо прочего, грейпфрут богат витамином C и антиоксидантами.
Врачи также рекомендуют обратить внимание на капусту. Исследователи доказали зависимость между низким уровнем витаминов B в крови и ожирением.
Капуста является богатым источников витаминов группы B, необходимых участников стрессопротекции и формирования иммунной функции организма.
Еще один продукт, богатый витаминами группы B, витамином D и актиоксидантами, который следует добавить в свой рацион, – лосось. Его потребление способствует снижению уровня холестерина, усиливает иммунитет.
По словам Воронковой, рыбу лучше всего подавать на листе шпината. Шпинат содержит большое количество витаминов C, K, T, а также микроэлементов, важных для организма – кальций, магний, железо. В первую очередь, шпинат оказывает антиоксидантную защиту и иммуностимулирующее действие. Кроме того, шпинат очень полезен для худеющих, так как он способствует секреции гормона сытости, что снижает объемы потребляемой пищи.
Помимо этого, в рацион можно добавить тыкву. Этот осенний овощ богат микроэлементами. Самыми значимыми являются магний, железо, марганец, цинк, селен и йод. Добавление тыквы в блюда сделает иммунитет крепким, заключила Светлана Воронкова в беседе с Life.ru.