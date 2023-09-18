Названы инфекции, которые можно подцепить в салонах красоты

«Ножницы парикмахера, обработанные неправильно, часто содержат на себе некоторое количество средства для стайлинга. Это может помешать сделать ровный срез волос. В результате кончики быстро посекутся, прическа потеряет вид и форму. Добиться нужного оттенка волос можно только чистой кистью. Отшлифовать ногти идеально — только чистой пилочкой. Только идеально чистый, гладкий пинцет годится для того, чтобы наращивать ресницы», — заключила она.