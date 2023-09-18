Названы инфекции, которые можно подцепить в салонах красоты
Заболевания кожи и глаз, вирусные и грибковые инфекции могут быть последствиями визита к недобросовестным бьюти-мастерам. Об этом «Газете.Ru» рассказала Олеся Силакова — подолог, основательница сети салонов красоты TWEE TON.
«Если работники индустрии красоты пренебрегают санитарными нормами, они ставят под угрозу здоровье собственных клиентов», — заявила она.
По словам Силаковой, бьюти-мастера должны носить соответствующую спецодежду и тщательно обрабатывать инструменты.
«Любой инструмент, не прошедший обработку, может занести инфекцию от предыдущего клиента и спровоцировать заболевание. Это может быть вирусная или грибковая инфекция, заболевания кожи и глаз. Использование необработанных должным образом инструментов может вызвать аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке», — объяснила она.
Силакова подчеркнула, что пренебрегая санитарными нормами, бьюти-мастера не только ставят под угрозу здоровье собственных клиентов, но и вовсе не могут качественно оказать услугу.
«Ножницы парикмахера, обработанные неправильно, часто содержат на себе некоторое количество средства для стайлинга. Это может помешать сделать ровный срез волос. В результате кончики быстро посекутся, прическа потеряет вид и форму. Добиться нужного оттенка волос можно только чистой кистью. Отшлифовать ногти идеально — только чистой пилочкой. Только идеально чистый, гладкий пинцет годится для того, чтобы наращивать ресницы», — заключила она.