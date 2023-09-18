Лайфхаки, чтобы взбодриться после бессонной ночи

Сонливость днем вам больше не грозит.

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Так или иначе случаются моменты, когда ночью совсем не до сна. Но и утренние дела никто не отменял, приходится всеми силами поднимать себя с постели после нескольких часов сна и при этом умудриться сохранить активность как минимум до середины дня.

Психологи предлагают несколько лайфхаков, которые помогут поддержать бодрость, если ночь была полностью бессонной.

Зеленый чай

Вы можете подумать, что вас спасет кофе или любимый энергетик. Возможно, но злоупотреблять подобными напитками точно не стоит, особенно если у вас подвижный график и бессонные ночи — норма вашей жизни. А вот зеленый чай, в котором содержится тот же кофеин, будет отличной заменой привычному напитку. Чай намного мягче воздействует на нервную систему и вы не добавите организму еще больше стресса, который он успел получить от недосыпа. Главное, не увлекаться и выпить всего одну чашку.

Охлаждайтесь

Чем теплее будет атмосфера вокруг, тем больше вас будет клонить в сон. Если до этого вы не спали половину ночи, прогретое помещение вас быстро «развезет». Постарайтесь найти способ охладить комнату до комфортной температуры, но чтобы при этом вы не чувствовали, что вас окутывает тепло. Откройте окно или включите на 15 минут кондиционер. В крайнем случае можно охладить запястья под холодной водой.

Выйдите на свежий воздух