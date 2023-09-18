Эксперт объяснила, почему опасно надевать чужие домашние тапочки

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова рассказала Лайфу о том, что нам стоит быть осторожными с чужой обувью.

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Эксперт рассказала об очень заразном поражении стоп и ногтей патогенными грибками, которое называется микозом. Чтобы уберечься от микоза специалист советует носить противогрибковые носки, стельки, тапочки.

Также в общественных местах (бане, солярии, сауне), когда вы пользуетесь обувью, стоит заранее протирать ее влажной дезинфицирующей противогрибковой салфеткой. Чтобы не заразиться микозом не нужно примерять или носить чужую обувь, в том числе тапочки в гостях.

По словам эксперта, если вы все-таки надели чужие тапочки, то дома хорошо вымойте ноги с мылом и обработайте препаратом против грибка.

Важно понимать, что в обуви человека, который уже заражен микозом или онихомикозом, размножаются споры. Поэтому ботинки и туфли нужно регулярно дезинфицировать, чтобы избежать повторного заражения. Для этого можно использовать аптечные спреи или народные методы: 25%-ный раствор формалина , 40%-ный раствор уксусной кислоты, 1%-ный раствор хлогексидина биглюконата и другие.