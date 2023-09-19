Физиотерапевт рассказал о пользе гигиенической гимнастики по утрам

«То есть мы потянулись, выполнили упражнения на растяжку рук, ног, мышц спины, зевнули, повторили упражнения. Утренняя зарядка позволяет мобилизовать нервную систему, чтобы она сказала: «Окей!» После этого мы готовы бежать и работать», — поделился эксперт в интервью Радио Sputnik.