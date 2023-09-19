Стоматолог предупредила о вреде украшений для зубов

Украшения для зубов в виде камней и страз могут провоцировать воспаления и способствовать развитию инфекций, предупредила стоматолог Татьяна Сумцова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Врач обратила внимание, что в последнее время украшения на зубах стали способом самовыражения молодежи. Это могут быть как маленькие стразы, так и изделия, которые полностью закрывают весь зуб.

Такую процедуру обязательно должен выполнять специалист, подчеркнула Сумцова. Косметический стоматолог будет соблюдать все необходимые меры безопасности. Сначала зуб требуется тщательно очистить, затем на плоское основание украшения наносится цементоподобное средство, которое и послужит клеем.

Вся процедура должна проходить без болезненных ощущений. Для украшения зуба не стоит его сверлить, поскольку это может его ослабить, объяснила врач. Кроме того, в результате такого вмешательства могут возникнуть воспаления и кровотечение, а также есть риск развития инфекции, образования рваных ран, искривления зуба и рецессии десны, предупредила Сумцова.

По ее словам, наиболее негативный эффект на состояние зуба оказывает локальная деминерализация в месте нанесения камня, поскольку в данном случае ухудшается качество эмали. Стоматолог также обратила внимание на то, что химические вещества, используемые для закрепления украшений, могут быть токсичны.

В местах, где закреплен камень, могут скапливаться остатки пищи, что приводит к размножению бактерий, объяснила врач. Зубы с украшениями нуждаются в более тщательной чистке, резюмировала она.