Врач рассказала, сколько орехов можно съедать в день

«Во-первых, они относятся к высококалорийным продуктам за счет жира, входящего в их состав. В среднем в 100 г орехов содержится около 650 калорий, что составляет почти треть суточного калоража среднестатистического человека. Бесконтрольное употребление орехов также нежелательно для людей с проблемами пищеварения, так как это может вызвать тяжесть и неприятные ощущения в животе, вздутие, повышенное газообразование и даже нарушение стула. Людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы стоит обратить внимание не только на количество съедаемых орехов, но и на качество продукта. Соленые ядра, орехи в глазури, карамели, сахарном сиропе или меде могут стать причиной повышения артериального давления и глюкозы в крови», — добавила Шокур.