Фитнес-тренер рассказал, какие упражнения подходят для полных людей

Заниматься спортом при большом весе не только можно, но и нужно. Какие тренировки подходят для полных людей, рассказал фитнес-тренер Константин Гевурков.

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Эксперт отметил, что для полных людей, особенно для тех, кто давно не тренировался, на начальном этапе лучше всего подойдут кардиотренировки. Стоит начать с простой ходьбы. Ходить можно в спортивном зале или просто на прогулке. Важно, чтобы это было регулярно. Можно начать с 15–20 минут и через месяц довести время до часа.

Для кардио в зале предпочтительнее всего велотренажер или эллиптический тренажер, так как при занятиях на них нет ударной нагрузки на коленный сустав. Затем можно перейти на силовые тренировки. Тренер отметил, что они помогут избавиться от лишнего веса, так как расход энергии в процессе выполнения упражнений и восстановления организма достаточно высокий, передает Pravda.ru.

До этого фитнес-тренер Владимир Кукарин рассказал, какие ошибки чаще всего совершают люди, когда только начинают заниматься спортом. По его мнению, высокие нагрузки, завышенные ожидания и неправильно выбранный тренер являются основными причинами, которые отворачивают людей от дальнейших занятий, передает Царьград.