Женщина сбросила 30 кг без отказа от шоколада и раскрыла метод

Весившая 95 килограммов жительница города Шеппартон, штат Виктория, Австралия, сбросила треть своего веса без отказа от шоколада и раскрыла свой метод похудения. Своим опытом она поделилась в беседе с изданием News.com.au.

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Свой путь к похудению 26-летняя Эмма Фрэнсис Гуд начала в октябре 2020 года. Женщина во время пришедшейся на пандемию COVID-19 беременности набрала 30 килограммов. Оказавшись в вынужденной изоляции, она мало двигалась и ела много высококалорийной пищи, шоколада и сладкого.

«Во время беременности я не соблюдала диету и не ограничивала потребление пищи. Я просто заказывала еду навынос, когда мне хотелось. Иногда это происходило несколько раз в неделю», — рассказала австралийка.

После родов Гуд весила 95 килограммов, но старалась не критиковать себя за это, хотя и признавала, что лишний вес сказывается на ее психическом и физическом самочувствии. В результате спустя несколько недель она почувствовала, что готова вернуть «прежнюю Эмму». По словам женщины, она начала с несложных упражнений и длительных прогулок с коляской вокруг дома.

«Мой сын родился во время пандемии, так что спортивные залы все равно были закрыты. Я часто привязывала его к себе слингом и занималась домашними делами, а потом использовала банки с едой в качестве легких гантелей», — объяснила Гуд.

Также молодая мать постепенно скорректировала питание. Она решила придерживаться диеты с низким содержанием жиров и большим количеством белка, чтобы дольше чувствовать себя сытой и при этом создавать суточный дефицит калорий. При этом она разрешала себе есть шоколад, десерты и любимые блюда в умеренном количестве. Благодаря этим незначительным изменениям в образе жизни она смогла похудеть на 30 килограммов, вернула тонус мышцам и улучшила состояние здоровья.